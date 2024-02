Operaio travolto a Vazzola: «Il Comune faccia chiarezza in tempi celeri»

«Il gravissimo incidente sul lavoro occorso a Vazzola ci lascia indignati e sgomenti. Augurandoci che l'operaio investito nel cantiere stradale sopravviva e guarisca, dobbiamo rimarcare ancora una volta le condizioni di lavoro indegne e pericolose. Le varie istituzioni, chiamate e garantire regole e controlli su salute e sicurezza sul lavoro, lasciano proprio l'ambito pubblico in una condizione di totale inadempienza nell'osservare le regole e nella gestione degli appalti» così in una nota Partito della Rifondazione Comunista Treviso.

«Al netto delle indagini delle autorità preposte, riteniamo che l'amministrazione comunale di Vazzola debba fare chiarezza in tempi celeri, convocando in consiglio comunale i soggetti coinvolti al fine di mettere a disposizione della cittadinanza un quadro preciso di fatti e responsabilità» continua la nota «Le istituzioni non possono continuare in un approccio arretrato e noncurante sul tema della sicurezza sul lavoro, cruciale e di crescente interesse per la cittadinanza, come si è visto anche da numerosi interventi e segnalazioni sul fatto specifico» .