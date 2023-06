Vedelago, nuova giunta comunale: nasce l’assessorato alla famiglia

Vedelago ha la sua nuova giunta comunale, pronta ad affiancare il neo-eletto sindaco, Giuseppe Romano. Mercoledì mattina, 14 giugno, la presentazione ufficiale dei nuovi assessori alla presenza del primo cittadino, che commenta: “Auguro ai nuovi assessori un buon lavoro. L’attività da svolgere sarà tanta perché tanti sono gli spunti che abbiamo raccolto in questi mesi e tanti i progetti che abbiamo in mente di portare a termine per portare a Vedelago quel cambiamento che abbiamo promesso in campagna elettorale.Ho voluto comporre una giunta che tenesse conto delle propensioni e delle competenze di ciascuno e che affiancasse figure con esperienza ad alcune novità in modo da creare quel giusto equilibrio necessario per amministrare. Come promesso, è stato attivato un referato specifico per la famiglia perché le dinamiche sociali attuali richiedono, oggi più di ieri, di rimettere la famiglia al centro attraverso un approccio nuovo e flessibile che affronti tutto ciò che la riguarda a 360 gradi. Verso ogni assessore ripongo stima e fiducia ma anche l’aspettativa che ciascuno dia il proprio meglio per Vedelago.

La nuova giunta