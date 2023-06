Vedelago, proclamato il sindaco: Sergio Squizzato presidente del consiglio comunale

Proclamato lunedì sera, 19 giugno, il nuovo sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano, nella prima seduta del consiglio comunale della nuova amministrazione. Il primo cittadino ha prestato il giuramento pronunciando la tradizionale formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana” seguito da un applauso degli assessori, dei consiglieri e del nutrito pubblico di cittadini presente in sala consiliare.

Subito dopo l'elezione del presidente del consiglio comunale che ha richiesto tre votazioni per ottenere la maggioranza richiesta che alla fine ha individuato per il ruolo il consigliere di maggioranza Sergio Squizzato. Vicepresidente del Consiglio sarà invece Mariangela Macente. Sono stati inoltre individuati i nuovi capigruppo: per la maggioranza Nicola Cavasin, Loris Cirotto, Paolo Vettoretto e Sergio Squizzato; per la minoranza Marco Perin e Fiorenza Morao.

Il commento

«Onoreremo il consenso ricevuto consapevoli delle aspettative in noi riposte, sulla base di un impegno, quello mio e di tutta l'amministrazione, che sarà esclusivamente volto a promuovere la crescita del bene comune in un’ottica di condivisione e trasparenza - ha rassicurato Romano nel suo discorso introduttivo -. Indispensabile e direi anche fondamentale, è il ruolo dei consiglieri comunali di minoranza: a loro io chiedo, vi chiedo, di aiutarci a guardare oltre le polemiche della campagna elettorale, oltre i dissapori personali, oltre le umane piccolezze, consci che il nostro Comune ha bisogno che si collabori fattivamente per la realizzazione degli obiettivi espressi in campagna elettorale, nel rispetto dei ruoli a cui i cittadini ci hanno delegato. Desidero rassicurare e garantire i miei concittadini che io sarò il Sindaco di tutti: uniamo le nostre forze ed insieme amministriamo il nostro Comune. Buon lavoro a tutti».