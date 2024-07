Vedelago, respinta mozione sulla scuola: «Negati fondi ai corsi di italiano per stranieri»

Il gruppo consiliare "Per Vedelago" con capogruppo Marco Perin ha presentato nel corso dell’ultimo consiglio comunale una mozione sul futuro e l’importanza dell’istruzione e del mondo scuola che, dopo lunga discussione, ha avuto il voto favorevole di tutta la minoranza ma è stata respinta dalla maggioranza.

La richiesta della mozione era impegnare sindaco e giunta a redigere un piano in ottica programmatoria per avere un quadro completo rispetto al futuro del comparto istruzione viste anche le sue nuove opere, raggiunte con fondi Pnrr dalla precedente amministrazione Andretta e a mantenere inalterati i contributi verso l’Istituto comprensivo considerati come investimento su progetti e crescita dei ragazzi di Vedelago. «Nessuna risposta chiara da parte di questa nuova maggioranza - dichiara Marco Perin - la mozione è stata bocciata senza motivo o meglio semplicemente per “ruolo” perché è più importante ancora una volta evidenziare che la maggioranza non ascolta consigli dalla minoranza, che non pensare concretamente alle idee e al futuro. Atteggiamento che non tiene conto dei contenuti e che dimostra che alla base di questa amministrazione ci sono zero idee e poca voglia di ascoltare. Dicono che non ci sono risorse per il contributo alla scuola e poi spendono più di 3mila euro per uno spettacolo circense». Nella mozione veniva chiesto, per esempio, di dare all’Istituto comprensivo anche i fondi per il progetto “facilitazione linguistica”. Il progetto si occupa di insegnare la lingua italiana ai minori extracomunitari delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado (medie) che arrivano e vengono inseriti a scuola nella classe di età di appartenenza, anche se non comprendono e non parlano l’italiano.

Il commento

«Difficile non giudicare una scelta così estrema - continua Perin - questo progetto si è consolidato negli anni e agli occhi di chi con la scuola magari non ha a che fare può sembrare di poco conto nel 2024. Invece, è assolutamente il contrario perché molti alunni arrivano durante il corso dell’anno e altrettanti, anche se sono presenti fin dall’inizio, non conoscono la nostra lingua. Aiutare loro significa in primis inclusione e non solo a parole e in secondo luogo risulta fondamentale affinché la classe continui il suo percorso senza rallentamenti o ostacoli. Non vedere e non riconoscere l’importanza di questo progetto è davvero da miopi. Ricordo che nel corso delle precedenti amministrazioni più volte si è parlato di tagli, inutile dirlo, quindi comprendiamo benissimo questa necessità ma non comprendiamo né condividiamo questa scelta. Abbiamo dedicato degli incontri per comprendere l’utilità e ricordo che la scuola (attraverso i responsabili del progetto) ci aveva anche consegnato i dati con i numeri degli alunni frequentati e i risultati raggiunti, per avere consapevolezza di ciò che si finanziava. Sottolineiamo quanto sia fondamentale approfondire le cose e non prendere scelte dettate dalla sola necessità economica. Già durante il Consiglio Comunale dello scorso 29 aprile avevo fatto notare che nel bilancio non c’era più questa voce- dichiara la consigliera Morao Fiorenza del Partito Democratico- ma auspicavo, ed ancora auspico, che la somma per la facilitazione linguistica possa essere reintegrata con il riequilibrio di bilancio di luglio. E’ un progetto necessario, basilare che, a mio avviso, non bisogna assolutamente abbandonare. Un progetto necessario per favorire l’inclusione e non solo scolastica, è utilissimo agli alunni extracomunitari, agli altri allievi della classe, alle insegnanti, per contribuire al benessere della vita della comunità. Tra i molti progetti della scuola tra i quali il contrasto al bullismo, l’educazione all’affettività ed alla sessualità, alla sicurezza, tutti importantissimi, ritengo che il progetto della Facilitazione Linguistica sia assolutamente prioritario» conclude Perin.