«Omosessuali travestiti da cani»: bocciata in Regione la mozione "Veneto Pride"

«La maggioranza di Zaia ha bocciato la mozione "Veneto Pride", sottoscritta da tutta l'opposizione, per dare sostegno alle manifestazioni dell'orgoglio LGBTQ+ come già fanno altre regioni come la Toscana e l'Umbria governata dal Centrodestra. Peggio ancora, il voto contrario è arrivato dopo un dibattito offensivo nei confronti delle comunità LGBTQ+». Così la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Erika Baldin, che aggiunge: «È vergognoso che nel dibattito in un'aula istituzionale un consigliere di Fratelli d'Italia parli di persone omosessuali travestite da cani, allo scopo di sbeffeggiare le manifestazioni del Pride, e che faccia dell'ironia su un atto di indirizzo politico firmato da tutta l'opposizione proponendo che i componenti della Giunta Zaia partecipino ai cortei nelle vesti di drag queen. Abbiamo assistito a uno spettacolo vergognoso e pieno di violenza verbale, che stride con le comparsate televisive del Presidente Zaia quando invoca aperture della Lega sui diritti civili. Tra le parole di Zaia e i comportamenti della sua maggioranza c'è una distanza siderale, siamo ben oltre il medioevo».