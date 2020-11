Il Pd attacca: «Gravi i ritardi nella distribuzione del vaccino antinfluenzale»

«Il boom delle richieste di vaccinazioni era ampiamente prevedibile ma, nonostante gli annunci e le promesse, i medici di famiglia lamentano gravi ritardi, con l’impossibilità di rispettare la calendarizzazione. Lo stesso vale per le farmacie, che sapranno solo a fine mese il quantitativo che gli sarà riservato; ma le dosi ad oggi previste sono poche rispetto al reale fabbisogno. Non è così che si fa una buona programmazione; quando saranno effettivamente disponibili tutte quelle acquistate dalla Regione?». A interrogare l’assessore Manuela Lanzarin, sono le consigliere del Partito Democratico Anna Maria Bigon (vicepresidente della commissione Sanità) e Francesca Zottis (vicepresidente dell’assemblea di Palazzo Ferro Fini), riportando le difficoltà segnalate dalla Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) nel ricevere le forniture dalle varie Ulss.

«A giugno -ricordano- era stato annunciato con grande enfasi l’acquisto di 1,3 milioni di dosi, ma ancora adesso manca circa il 30% di quanto richiesto. Mai come quest’anno è importante vaccinarsi contro l’influenza, visto che i sintomi del Covid, nella fase iniziale, sono molto simili ed è difficile distinguerle, col rischio di perdere tempo prezioso nell’identificazione dei soggetti affetti da coronavirus e conseguente aumento di contagi. Per questo avevamo sollecitato e accolto con favore la partenza anticipata della campagna di vaccinazione antinfluenzale. Qualcosa però non ha funzionato: sta saltando la calendarizzazione delle fasce a rischio come anziani e bambini e non si sa quando potrà partire quella per gli adulti. Vorremmo sapere le ragioni dei ritardi, ma, soprattutto - insistono le consigliere - quando arriveranno le dosi necessarie, sia ai medici di famiglia che alle farmacie».