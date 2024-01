Via del Mare, il Pd: «Pagare per una strada già esistente non serve a nessuno»

Si è tenuta venerdì 12 gennaio la firma del contratto di concessione, mediante finanza di progetto, tra Regione Veneto e Consorzio Stabile Sis per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della Via del Mare, collegamento tra l'A4, Jesolo e litorale veneto.

«Un ringraziamento particolare va a tutte le parti intervenute in questi anni che, con tenacia, lucidità ed impegno, ci hanno permesso di portare a casa un’infrastruttura importantissima per il territorio - ha dichiarato la vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti -. Nelle prossime settimane inizieranno le interlocuzioni necessarie con le amministrazioni comunali e i soggetti a vario titolo coinvolti dall’intervento. Auspico la collaborazione del territorio per riuscire ad approvare nel più breve tempo possibile il progetto di un’opera strategica per il collegamento tra la A4 e le spiagge del litorale di Jesolo con la quale andiamo a potenziare e riqualificare ulteriormente il patrimonio infrastrutturale della nostra Regione».

La polemica

«Zaia vuole così tanto bene alla sua provincia che, dopo la Superstrada Pedemontana, regala ai trevigiani un’altra strada a pagamento. Ribadiamo con forza la nostra contrarietà a trasformare una delle ultime strade gratuite ad alto scorrimento della Marca in un’altra strada a pedaggio. Mettere le mani nelle tasche di cittadini e lavoratori, con il rischio poi di compromettere i conti della Regione, come sta succedendo per la Spv, non è la soluzione, anzi, crea solo problemi in termini di traffico e sicurezza nelle vie secondarie dei centri abitati dei comuni coinvolti».

Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso, interviene così sulla Via del Mare, nel giorno della firma dell’accordo tra la Regione Veneto e Sis, il consorzio che si occuperà di realizzare e gestire l’opera. In una nota congiunta Zorzi, Favero e Zanoni hanno annunciato anche l’appuntamento in programma giovedì 1 febbraio a Roncade, alla presenza della sindaca Pieranna Zottarelli e dei sindaci interessati dal tracciato che in questi mesi si stanno mobilitando anche per le vie legali con un ricorso al Tar contro un progetto che considerano un inutile spreco di risorse e di suolo e che rischia di provocare seri disagi alle loro comunità.

Le altre reazioni

«Si tratta di un progetto vecchio di oltre dieci anni - aggiunge Matteo Favero, responsabile Ambiente del Pd Veneto - che peraltro non risolve il collo di bottiglia di accesso a Jesolo e alle altre località del litorale di Cavallino con un sottodimensionamento delle previste arterie di redistribuzione del tratto verso il litorale. Senza contare le serie conseguenze su di un territorio prezioso adiacente alla laguna di Venezia, ovvero uno degli ecosistemi lagunari più estesi e più importanti d'Europa e dell'intero bacino Mediterraneo, impattando in maniera pesante sulla viabilità comunale dei territori attraversato».

Il consigliere regionale Andrea Zanoni, chiosa: «Questa convenzione è una creatura esclusiva del presidente Zaia, è grazie anche a precise omissioni della regione nell’applicare alcuni contenuti della convenzione tra Regione-SIS sulla Superstrada pedemontana veneta se oggi è stato possibile sottoscrivere questa convenzione sulla Treviso Mare - afferma Zanoni -. Il codice degli appalti parla chiaro, le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto come, ad esempio, il ritardo nell’adempimento dell’opera, cosa arci nota nel caso della Spv, esclude la possibilità di sottoscrivere altri contratti con la ditta inadempiente, in pratica questa convenzione sulla Treviso Mare non si sarebbe potuta sottoscrivere. Ora è tutto chiaro del perché Zaia non ha mai applicato le sanzioni alla SIS per i ritardi dei lavori, calcolati a maggio 2023 dalla Corte dei Conti di Venezia, da 3 ai 6 anni circa, a seconda dei singoli lotti, con la penale di 25mila euro per ogni mese di ritardo prevista dalla convenzione della SPV del 2017, per una somma che varia dai 900mila euro a 1 milione 800mila euro; perché, se lo avesse fatto, a norma del codice degli appalti sarebbe stato ostativo ad una nuova convenzione con un soggetto inadempiente – dice ancora Zanoni -. Tutto ciò per trasformare una strada gratuita dei cittadini veneti in una strada a pagamento utile soprattutto al privato per fare profitto e gravemente penalizzante per i cittadini, chi usa questa strada per andare al lavoro si ritroverà con una cifra annua da sborsare che va da mille euro per chi usa l’auto e 2mila euro per chi deve usare camion e furgoni. I cittadini devono essere consapevoli di quanti danni sta provocando l’amministrazione Zaia: prima con la pedemontana che causerà un buco nelle casse della regione superiore ai 200 milioni di euro l’anno, per ben 39 anni fino al 2064 e ora con la Treviso Mare che diventerà a pagamento. Mi auguro che il contenzioso legale promosso dai sindaci presso il Tar Veneto possa bloccare questo progetto fuori del tempo che penalizzerà i territori e metterà una tassa per poter usufruire di un bene pubblico realizzato con i sacrifici dei nostri padri/madri e nonni/e».

I tre esponenti dem concludono quindi così: «Conosciamo bene la necessità di un aggiornamento viario di questa arteria e dell’accesso alle spiagge del Veneziano ma in tutti i casi la Treviso Mare deve restare gratuita. A meno che questa operazione non rientri in un disegno più ampio di logistico-commerciale per lo sfruttamento delle ultime aree verdi rimaste e di risiko sulle concessioni autostradali nazionali».