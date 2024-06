Via del Mare, Tosi: «Zaia chiude il dialogo con i sindaci, si rischia una Pedemontana bis»

«Sulla Via del Mare Zaia e la De Berti hanno chiuso al dialogo con Sindaci e territori. Un atteggiamento ottuso e un tantino arrogante». A dirlo è Flavio Tosi, deputato e coordinatore veneto di Forza Italia, all’indomani della bocciatura della mozione presentata dai consiglieri regionali forzisti Venturini, Bozza e Boron sulla Via Del Mare, la superstrada a pedaggio che collegherà la A4 e Jesolo e i litorali. Mozione che chiedeva alla giunta Zaia (in particolare al presidente e alla sua vice Elisa De Berti, anche assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici) di avviare un tavolo di concertazione con i Comuni e le associazioni di categoria interessate all’infrastruttura, nonché di aggiornare la progettazione e rivedere il piano economico-finanziario.

«Quella mozione - dice Tosi - andava oltre alle logiche di maggioranza e minoranza ed era un segnale ai territori e agli amministratori dei Comuni sui cui passerà la Via del Mare. I Sindaci chiedono infatti un confronto con la Regione sulle opere compensative, sulle tariffe per i residenti e sul piano economico-finanziario, che ad oggi fa acqua da tutte le parti. Ma Zaia e De Berti hanno tirato dritto, incuranti di tutto e tutti». Tosi ricorda invece «che un’opera strategica del genere non può essere realizzata senza tenere conto degli interessi dei Comuni su cui la bretella passerà e impatterà anche in termini di viabilità. E non si può non rivedere il piano economico-finanziario, altrimenti qui si rischia una Pedemontana bis, cioè un’altra opera che genera buchi colossali nel bilancio regionale e che poi paga Pantalone, cioè i veneti».