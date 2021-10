Ballottaggio a Conegliano, Villanova: «Da Chies commenti ridicoli»

«I commenti di oggi ai risultati del primo turno di amministrative a Conegliano fanno davvero sorridere. Addirittura leggiamo che il Segretario Provinciale di Forza Italia si definisce “lontano dai partiti”. Curioso. Forse si è dimenticato del suo incarico. O delle passerelle di Tajani, Brugnaro e di altri esponenti politici in suo favore. Bizzarro anche lo stupore di alcuni nel vedere Luca Zaia a Conegliano. Forse qualcuno dimentica che la città si trova in Veneto e che, quindi, la presenza del Presidente della Regione, per incontrare amministratori, cittadini e simpatizzanti non è una notizia, ma una cosa assolutamente normale. Anzi, dovrebbe essere un motivo di vanto per la città, tanto più dopo il riconoscimento Unesco incassato soprattutto grazie al suo impegno. All'arrivo di tale riconoscimento che ha fatto conoscere Conegliano nel mondo, immagino, la disponibilità di Zaia non fosse altrettanto invisa a Chies». Alberto Villanova, capogruppo Zaia Presidente in Consiglio regionale del Veneto, commenta con queste parole le polemiche all’indomani delle elezioni amministrative a Conegliano. «Il Presidente Zaia, proprio in virtù della sua carica, è di casa in tutti i Comuni del Veneto, nessuno escluso. E' un peccato, quindi, che Chies si stupisca delle ovvietà, forse nel tentativo di distogliere l'attenzione dai temi più importanti e più preminenti della campagna elettorale. Ci invita a “venire a Conegliano, anche nei prossimi anni”? Vorrei ricordargli che gli esponenti regionali conoscono molto bene la realtà coneglianese: non è un caso che, negli anni passati, durante eventi e manifestazioni, abbiamo ricevuto più volte ringraziamenti pubblici e privati anche da chi, oggi, disapprova la nostra presenza. Personalmente conservo gelosamente i messaggi degli assessori della passata amministrazione in cui mi ringraziavano per la partecipazione e per il sostegno alle iniziative cittadine. Oggi voglio ricordarlo a tutti: l’amministrazione regionale c’è e ci sarà sempre per Conegliano, così come per tutto il territorio».