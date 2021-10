Villorba, ecco la nuova Giunta: Bonan confermato vicesindaco

Francesco Soligo, neo sindaco di Villorba ha deciso la composizione della nuova Giunta. La scelta dei nomi riflette coerentemente la continuità nell’impegno come comunicato ai cittadini durante la campagna elettorale. Ai neo assessori, il cui insediamento ufficiale è previsto il 20 ottobre prossimo durante la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale (che si terrà eccezionalmente nel palazzetto dello sport di Catena per poter accogliere un maggiore presenza di pubblico), il sindaco Francesco Soligo ha desiderato sottolineare che nel corso del mandato per rispondere a necessità di ulteriori competenze specifiche potrebbero anche cambiare alcuni nomi.

La Giunta di Villorba sarà dunque composta da: Giacinto Bonan, confermato vice sindaco e assessore allo Sviluppo del territorio, edilizia residenziale e produttiva, con particolare attenzione all’Ambiente, al Decoro Urbano, al Trasporto Pubblico, alle politiche abitative di sviluppo ed emergenza e ai Servizi Demografici; Eleonora Rosso: assessora alla Cultura (incluse le Biblioteche e il rapporto con le associazioni culturali) e al Turismo; Alessandro Dussin: assessore ai Lavori Pubblici, al Bilancio e patrimonio, e ai Tributi; Barbara Haas: assessora alI’Istruzione, alle Pari Opportunità, alle attività produttive (incluso il rapporto con associazioni imprenditoriali commercio, industriale e artigianato) alla Gestione dei Servizi Informatici e informativi; Egidio Barbon: assessore allo Sport, alle Associazioni Sportive e al Personale..

Il sindaco Francesco Soligo avrà competenza anche per l’intera area dei Servizi Sociali (inclusa la Sanità e le politiche giovanili), il PNRR e lo Sviluppo Economico, la Sicurezza e Ordine Pubblico, lo Sportello Europa, e i gemellaggi.