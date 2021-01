Italia viva scende in campo a Villorba

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sarà Italia Viva la novità delle prossime elezioni amministrative del Comune di Villorba: il giovane partito che fa capo a Matteo Renzi e ha come coordinatori di zona l'Avv. Alessandra Nava e Jacopo Roggio (coordinatore dei millennials veneti di Italia Viva), ha infatti annunciato che sarà della partita, a fianco delle forze progressiste e delle associazioni. "Italia Viva - dice la Nava - vuole essere un riferimento concreto, basato su principi di sana e giusta amministrazione, aperta alle istanze e alla partecipazione attiva dei cittadini. Stiamo lavorando con altre forze ad un progetto innovativo, di vero cambiamento." Italia Viva con il suo Comitato Treviso Nord ha scritto una lettera aperta ai cittadini di Villorba, da quasi vent'anni amministrata dalla Lega, in cui spiega il suo impegno per la nascita di una coalizione di forze. "Nel momento difficilissimo che stiamo attraversando - vi si legge - abbiamo imparato che gli individualismi, gli egoismi e la falsa rappresentazione della realtà, aggravano la situazione e che pertanto, anche a livello locale, devono essere abbandonati, per farci tornare alla giusta consapevolezza che solo uniti e solidali si possono superare le difficoltà quotidiane. E noi proprio ora, in questo periodo di emergenza economica e sanitaria, vogliamo essere fautori di un cambiamento, dopo decenni di amministrazione leghista, con proposte ed atti concreti in sintonia con lo spirito del nostro partito, che approfondisce temi e questioni, ed in collaborazione con le altre forze che condividono idee, coraggio e concretezza. Infatti l'attuale situazione, complicata come non mai dal dopoguerra, prospetta sfide sempre maggiori che richiedono competenza, solidarietà e più servizi sociali. E' il momento della solidarietà e di un nuovo patto tra la politica e i cittadini. E noi ci siamo." Alessandra Nava e Jacopo Roggio Coordinatori Italia Viva Treviso Nord"

Gallery