Villorba Lab, Camilla Girasole candidata sindaco alle prossime elezioni comunali

La lista civica scende in campo per le prossime elezioni comunali che dovranno indicare il nuovo sindaco di Villorba. Camilla Girasole risiede a Fontane e lavora per una onlus internazionale

La lista civica “Villorba Lab” si presenterà? alle prossime elezioni della città di Villorba per rappresentare un’alternativa reale alla maggioranza che ha amministrato il comune negli ultimi anni, indicando un modo nuovo di fare politica. Sarà un’alternativa che punta sulla determinazione, l’entusiasmo e la competenza, con il desiderio di affrontare i problemi del Comune, alla ricerca di soluzioni aperte ad una visione di lungo periodo, avendo a cuore la condizione delle giovani generazioni e di quelle che hanno fatto la storia della città. Avrà attenzione ai problemi locali in una visione globale del territorio regionale, nazionale ed europeo.

Il metodo

Villorba Lab è un soggetto politico civico e indipendente, impegnato da mesi in un’analisi partecipata delle politiche e dei servizi esistenti nel comune, al fine di individuare le cause delle problematiche più sentite, e quindi elaborare proposte risolutive da portare sul tavolo della nuova amministrazione. Per farlo, questo laboratorio si è organizzato in gruppi tematici che, attraverso indagini documentali, ricerche, interviste ad esperti e portando la propria esperienza di cittadini villorbesi, sono impegnati a ricostruire l’esistente ed a sviluppare idee per rendere Villorba più accogliente ed inclusiva. Grazie ad un questionario dedicato, VillorbaLab sta inoltre raccogliendo la testimonianza di centinaia di cittadine e cittadini.

I contenuti

Nuclei familiari, bambini, anziani: il miglioramento dei servizi alla persona è tra le priorità indiscusse di Villorba Lab. Spiccano a seguire la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio, il contrasto alla povertà attraverso il rilancio del tessuto produttivo e commerciale e l’inclusione sociale dei gruppi più vulnerabili, la mobilità sostenibile, il risparmio energetico e la digitalizzazione del comune. Per rispondere al difficile momento storico in cui viviamo, Villorba Lab punta sul concetto di CURA: propone infatti un “Comune che si prende cura di chi cura”, ovvero un’amministrazione comunale che si ponga in ascolto dei cittadini, e con proattività ne faciliti la vita di tutti i giorni, prestando particolare attenzione ai nuclei familiari che si prendono cura di bambini ed anziani.

La candidata sindaco

Villorba Lab propone come proprio candidato sindaco Camilla Girasole: residente a Fontane, lavora per una Onlus internazionale allo sviluppo delle relazioni con la Commissione Europea ed il Ministero degli Affari Esteri. Laureata a Padova in Relazioni Internazionali, ha un master in progettazione europea, e intende mettere a frutto del comune di Villorba la sua esperienza in materia di finanziamenti comunitari. Madre di 2 bambine in età prescolare, ritiene fondamentale promuovere la condizione della donna, della famiglia e dell’infanzia. Da qui nasce lo slogan della lista: Villorba città amica dei bambini.

La scelta civica

VillorbaLab crede profondamente nella politica a guida, gestione e tutela del bene comune, ma prende le distanze dalle dinamiche partitiche autoreferenziali diffuse nei partiti tradizionali locali. L'intento di questa nuova iniziativa e? invece quello di riavvicinare giovani, donne e uomini all’impegno civico, offrendo passione, idee, principi e competenze da spendere per il bene pubblico nell’amministrazione del comune di Villorba. Il gruppo è infatti aperto a tutti quei cittadini e cittadine che vorranno portare la propria esperienza e testimonianza, e così contribuire a disegnare una Villorba nuova, amica delle famiglie, dei bambini e degli anziani