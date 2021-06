CambiAmo Villorba, il centrosinistra si compatta

CambiAmo Villorba, coalizione di centrosinistra, si allarga. «Abbiamo trovato l’intesa con le forze di centro sinistra per far decollare la coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative -spiega il candidato sindaco, Pasquale Scarcia- Con il Partito Democratico collaborano Azione, PSI, Verdi, Sinistra Italiana, Veneto che Vogliamo e le altre componenti della sinistra. È stato un percorso lungo e faticoso ma siamo finalmente pronti a presentare la nostra proposta, alternativa a quella della destra sovranista. CambiAmo Villorba propone un modello amministrativo nuovo e orientato alla famiglia e alle persone, cura dell’ambiente e lo sviluppo delle iniziative rivolte all’eco-sostenibilità, alla mobilità sostenibile, al sostegno delle attività agroturistiche e produttive».

«Villorba merita un cambio di passo e un cambio di modello amministrativo -chiude Scarcia- soprattutto dopo la pandemia covid che ha modificato le nostre abitudini e i nostri bisogni come cittadini. Il centro sinistra deve poter dare, e darà, un’alternativa credibile e sostenibile al sistema della destra sovranista incentrato sul cemento e logiche di una politica oramai obsoleta. La prima iniziativa della coalizione sarà un flash-mob su uno dei temi problematici del territorio di Villorba».