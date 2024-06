Vittorio Veneto al centrosinistra, Mirella Balliana eletta sindaco

Il centrodestra esce sconfitto dal ballottaggio a Vittorio Veneto: Mirella Balliana è stata eletta sindaco nel pomeriggio di lunedì 24 giugno. Alle urne si è però recato meno della metà dei cittadini aventi diritto, uno sconfortante 41,01%, dato ancora più basso rispetto al primo turno elettorale che si era chiuso con il 49.92% di elettori andati alle urne.

Il centrodestra diviso non è riuscito a tenere la guida del comune: la Lega senza Da Re è rimasta fuori dal consiglio comunale, Gianluca Posocco, sostenuto da Forza Italia e dall'ex leghista Toni Da Re, non è riuscito a vincere il ballottaggio nonostante il supporto indiretto anche di Fratelli d'Italia, sconfitta al primo turno. Grandissima la gioia invece per la coalizione di centrosinistra che ha portato Balliana alla vittoria. È lei la prima sindaca donna eletta nella storia di Vittorio Veneto. Un traguardo di cui essere orgogliosi. Queste le sue prime parole dopo la vittoria: «Devo ancora realizzare quanto successo ma voglio ringraziare tutti i cittadini che sono andati a votare, anche se non sono stati molti, era un appuntamento importante per la democrazia. Voglio essere il sindaco di tutti, è un ruolo che affronterò con grandissima responsabilità, ascoltando tutti e cercando anche un dialogo con l'opposizione. Le preoccupazioni non mancavano per questo ballottaggio - continua Balliana - non sapevamo come si sarebbero comportati gli elettori del centrodestra ma, a quanto pare, alcuni hanno addirittura votato per noi. Il centrodestra diviso è di sicuro più debole, ma questa è una vittoria della nostra coalizione. Con Gianluca Posocco abbiamo un ottimo rapporto, gli chiederò senz'altro consigli per l'inizio di questo mio primo mandato - conclude Balliana -. Le priorità ora sono quelle di sistemare gli uffici comunali e continuare gli interventi per la nostra città. Vorrei far partecipare più cittadini possibile alla vita pubblica del Comune».

Le reazioni

Entusiasta Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Pd Treviso: «Una grandissima vittoria per un'ottima candidata: faremo del nostro meglio nei prossimi 5 anni per tutti i cittadini di Vittorio Veneto, non solo quelli che ci hanno votato. Abbiamo vinto noi, il Pd c'è ed è vivo mentre il fallimento del centrodestra sta nella loro spaccatura. Gli elettori l'hanno capito».

Per il grande sconfitto Toni Da Re, invece, è il centrodestra ad aver perso a Vittorio Veneto: «Complimenti a Balliana ma è il centrodestra ad aver perso queste elezioni. Ora è il momento di iniziare una sana opposizione, un ruolo che ho già svolto in passato e che non mi preoccupa, le mie soddisfazioni politiche le ho già avute. L'apparentamento nel centrodestra andava fatto dai candidati sindaco: la Lega non ha voluto Posocco, Gli elettori sono stati chiari». Ai microfoni di Antenna 3 Toni Da Re ha avuto un dibattito acceso con il consigliere comunale leghista Riccardo Barbisan, proprio sulla spaccatura del centrodestra vittoriese. Uno scambio di battute culminato con un emblematico «Fatti gli affari tuoi e pensa a Treviso che qui a Vittorio Veneto ci sono io» pronunciato dall'ex leghista Da Re prima di abbondare piccato l'intervista.