Vittorio Veneto, il ballotaggio sarà Posocco-Balliana

«Ci attendono 15 giorni di confronto, che sarà impostato alla correttezza e una battaglia politica leale». Sono le prime parole di Gianluca Posocco, candidato della lista di Toni Da Re (espulso dalla Lega a due mesi dal voto per le parole molto aspre espresse pubblicamente nei confronti del Segretario Salvini), di Forza Italia e e la lista "Gianluca Posocco sindaco" che ha conquistato un po' a sorpresa il ballottaggio che fra due settimane lo metterà contro Mirella Balliana, candidata del fronte progressista e di centro sinistra. «Vittorio - ha detto Toni Da Re - è una città troppo importante perché nel secondo turno non si debba fare un ragionamento. La nostra proposta è per i cittadini e il buon governo. Diciamo che il risultato mi da anche qualche soddisfazione personale». Grande perdente è il candidato di Fratelli d'Italia, Lega e Indipendenza Veneta Giovanni Braido. Molto stoccata dagli altri tre candidati Luisa Camatta, candidata civica.