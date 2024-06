Vittorio Veneto elegge il sindaco, ballottaggio Posocco-Balliana: urne aperte

Nuova domenica elettorale a Vittorio Veneto: 27.062 elettori (13.134 uomini e 13.928 donne) sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco del paese nel ballottaggio tra Mirella Balliana, della coalizione di centrosinistra (Pd, Rinascita civica-Partecipare Vittorio, civica Balliana sindaco, Progetto Vittorio Futura e Vittorio Vive) e Ganluca Posocco (supportato dalle liste Forza Italia, Civica Posocco Sindaco e Toni Da Re) che aveva raccolto 32,60% dei consensi.

Seggi aperti nelle 33 sezioni cittadini dalle 7 di questa mattina fino alle ore 23. Domani, lunedì 24 giugno si voterà solo dalle 7 alle 15. Nel pomeriggio si saprà il nome del nuovo primo cittadino. Per gli elettori delle sezioni 5 e 33 sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito dall'ex scuola di Nove e dalla scuola dell'infanzia di Formeniga per le nuove sedi elettorali. Il servizio viene garantito oggi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21; e domani dalle 9 alle 13. Al primo turno Balliana aveva ottenuto il 41,23% dei voti mentre Posocco (supportato dalle liste Forza Italia, Civica Posocco Sindaco e Toni Da Re) si era fermato al 32,60% dei consensi. L'affluenza al primo turno si era fermata sotto il 50% (49,92%) ed il rischio è che anche domenica e lunedì l'affluenza ai seggi non raggiunga il 50%.

Nei giorni scorsi il candidato sindaco Giovanni Braido (centrodestra) uscito sconfitto dal primo turno, aveva invitato i cittadini a votare per Mirella Balliana ma la Lega vittoriese ha deciso di indicare il suo sostegno a Posocco, cosi come Fratelli d'Italia. Rete Civica invece ha indicato libertà di voto. In caso di vittoria di Balliana il consiglio sarà formato da Marta De Nardi, Enrico Padoan, Irene Cutifani e Paolo Bassetto per civica Balliana, Barbara De Nardi, Marco Dus, Roberto Tonon e Giulia Bortolotto per il Pd, Giulio De Antoni per Progetto Vittorio Futura e Alessandro De Bastiani per Rinascita Civica, dai due candidati sindaco Giovanni Braido e Gianluca Posocco, Antonella Caldart e Antonella Uliana per civica Posocco, Gianantonio Da Re per lista Da Re e Thomas Toffoli per FdI. Se il sindaco sarà Posocco, in aula Antonella Caldart, Antonella Uliana, Marco Caliandro e Paolo Balbinot per Posocco sindaco; Gianantonio Da Re, Gianni Rasera, Silvia Salezze e Redo Bezzo per lista Da Re; Paolo Santantonio e Mirco Campodall'Orto per FI; i due candidati sindaco Mirella Balliana e Giovanni Braido, Marta De Nardi ed Enrico Padoan per Balliana Sindaco, Barbara De Nardi per Pd e Thomas Toffoli per FdI.