Vittorio Veneto: centrodestra si ricompatta su Posocco, Balliana si appella agli astenuti

Lo scenario, come era prevedibile, è più che mai intricato: tra due domenica si consumerà a Vittorio Veneto il più incerto dei ballottaggi che vede da una parte Mirella Balliana, esponente dem e uscita trionfatrice dal primo turno (41,23% delle preferenze), e l'ex vicesindaco di Vittorio Veneto, Gianluca Posocco (stoppato a 32,60%), delfino di Gianantonio Da Re e come lui uscito dalla Lega, la grande sconfitta dalle urne. Ma che fine faranno i voti ottenuti con il candidato Giovanni Braido da Lega e Fratelli d'Italia (un tesoretto del 22%)? Per il segretario provinciale della Lega, Dimitri Coin, e per i vertici di Fratelli d'Italia è naturale che l'elettorato di centrodestra appoggerà i "ribelli" ma nella Lega vittoriese non sono certamente dello stesso avviso. «Non possiamo perdere Vittorio Veneto»: diceva Coin lunedì scorso, salutando attraverso Antenna Tre, l'amico Toni Da Re che a questo punto rischia di vedersi scivolare dalle mani il sogno di prendere la sua città. In barba alla Lega da lui stesso votata, per sua ammissione. Anche Forza Italia, fin da subito al fianco di Posocco, lavora per ricompattare il fronte di centrodestra. Nel campo avversario, quello di Balliana, si corteggia Rete civica, capace con Luisa Camatta di raggranellare 546 voti (4,16%), e soprattutto un bacino enorme di astenuti che al primo turno ha scelto di non votare.

«Non abbiamo “campioni di preferenze”, persone con importanti cariche istituzionali. E però, 11 dei 50 candidati più votati in città appartengono alla Lista Mirella Balliana. Uno splendido lavoro collettivo» hanno commentato ieri Marta De Nardi ed Enrico Padoan «Uno splendido lavoro collettivo. Vi è la possibilità di creare un nutrito gruppo consiliare di giovani e giovanissimi che già godono di grande fiducia in città. Questi giovani saranno gli interpreti della volontà di fresco rinnovamento, nonché la risposta alla disillusione dei molti che non hanno ritenuto di esprimere la propria opinione al primo turno, dopo anni di mancato ascolto e confronto da parte della giunta uscente».

Europee, salgono le quotazioni di Andrea Zanoni e Cristina Andretta

Conclusa la partita delle elezioni comunali, resta ancora aperto un piccolo spiraglio per avere la provincia di Treviso rappresentata a Bruxelles. Difficile la possa spuntare il vicesindaco Alessandro Manera (Lega) a cui non sono bastate 16mila preferenze raccolte, tutte nella Marca, mentre sperano Andrea Zanoni (Pd) e Cristina Andretta (Forza Italia). Manera non si è ancora espresso ma ha pubblicato sui suoi social un post con una canzone di Vasco Rossi, "Credi davvero", in cui qualcuno ha letto una polemica indirizzata al suo partito. Il Pd, nella circoscrizione Nord est, porterà a Bruxelles ben sei eurodeputati e l'attuale consigliere regionale dem è sesto, con 32mila preferenze. Tutto dipenderà dal padovano Alessandro Zan che sarebbe eletto anche nella circoscrizione Nord Ovest: se sceglierà questa opzione (toccherà comunque alla segretaria Elly Schlein pronunciarsi), Zanoni tornerà all'Europarlamento, estromettendo Alessandro Maran (vicesindaco di Milano) che si trova nella medesima condizione nell'altra circoscrizione. Forza Italia avrà un suo eurodeputato nella circoscrizione Nord-est. Chi? Cristina Andretta è quarta nelle preferenze dietro al vicepremier azzurro Antonio Tajani, Flavio Tosi e Sandra Savino. I primi due rinunceranno. Dipenderà tutto da quanto deciderà la sottosegretaria Sandra Savino che potrebbe a questo punto optare per mantenere l'incarico di Governo e lasciare pista libera all'ex sindaca di Vedelago.