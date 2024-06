Ballottaggio a Vittorio Veneto, Braido (Lega): «Votate Balliana»

Dopo la sconfitta alle elezioni comunali dello scorso fine settimana il leghista Giovanni Braido, candidato della coalizione composta da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Vittorio, Indipendenza Veneta e civica Giovanni Braido Sindaco, si è espresso a sorpresa sul ballottaggio del 23 e 24 giugno fra la candidata del centrosinistra Mirella Balliana (Pd, Rinascita Civica-Partecipare Vittorio, Progetto Vittorio Futura, Vittorio Vive e civica Mirella Balliana Sindaco) e il candidato di Forza Italia (ex leghista) Gianluca Posocco, sostenuto da Toni Da Re. Braido ha invitato i suoi sostenitori a votare per Mirella Balliana, boicottando Posocco.

La spaccatura nel centrodestra vittoriese appare dunque sempre più insanabile. Braido avrebbe apprezzato l'interessamento di Balliana nei suoi confronti dopo la sconfitta elettorale. Non si schiererà ovviamente insieme alla candidata di centrosinistra al ballottaggio ma l'invito a votarla è stato chiaro. Nel caso di elezione di Posocco a sindaco Braido ha già annunciato che rinuncerà all'incarico di consigliere di minoranza che gli spetta di diritto dopo i risultati del primo turno elettorale mentre, se Balliana dovesse essere eletta è pronto a tornare in consiglio comunale. Mercoledì sera, nella sede della Lega vittoriese, c'era stato un primo incontro tra militanti e simpatizzanti post esito elettorale ma Braido non vi ha preso parte. L'ex candidato sindaco se l'è presa anche con il segretario provinciale del Carroccio, Dimitri Coin. Dopo la prima presentazione pubblica di Braido non ha più partecipato alla campagna elettorale ma Braido lo accusa di aver continuato a sentire più volte Toni Da Re e per questo, Braido ha chiesto l'espulsione di Coin dalla Lega. La tensione nel partito è sempre più alta.