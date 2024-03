Comunali a Vittorio Veneto, Posocco candidato sindaco: sostenuto da Da Re

Sarà presentata domani, venerdì 29 marzo, al bar Lux di Vittorio Veneto la nuova coalizione composta dall'ex leghista Gianantonio Da Re, Forza Italia e due liste civiche con gli assessori Antonella Caldart e Antonella Uliana. Candidato sindaco sarà Gianluca Posocco, ex vicesindaco del Carroccio.

Come riportato da Antenna 3, si chiudono così le voci su una possibile candidatura a sindaco di Da Re. Lega e Fratelli d'Italia correranno insieme, sostenendo il candidato leghista Giovanni Braido. Il centrosinistra correrà con Pd e civiche, venendo rappresentato dalla candidata Mirella Balliana. E poi ci sarà un quarto candidato sindaco, una donna, alla guida di Rete Civica per Vittorio Veneto. La scelta di candidare Posocco a sindaco è stata presa tra ieri e martedì 26 marzo. Da Re avrà comunque una sua lista all'interno della coalizione guidata da Posocco. Forza Italia sarà l'unico partito della coalizione. Nella lista di Da Re non è escluso torni il nome dell'attuale sindaco di Vittorio Veneto, Toni Miatto. Sarà la coalizione dei politici che hanno abbandonato la Lega creando una vera e propria spaccatura all'interno del centrodestra vittoriese. Da Re è stato lo stratega di questa coalizione che ha rotto l'alleanza Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia che 5 anni fa aveva portato Miatto alla vittoria al primo turno. Al momento di scendere in campo come candidato sindaco, l'europarlamentare ha mantenuto fede alla promessa fatta in passato di lasciare spazio al suo delfino per la corsa a sindaco. Venerdì 29 marzo i nomi completi della lista saranno ufficializzati. Tra i presenti al Bar Lux, si vocifera potrebbe esserci anche l'ex sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini.