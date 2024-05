Vittorio Veneto, Fratelli d'Italia presenta le donne candidate a consigliere comunale

La sezione di Fratelli d'Italia di Vittorio Veneto, con il pieno sostegno della Premier Giorgia Meloni, ha ufficializzato in questi giorni le donne candidate alla carica di consigliere comunale alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024. Si tratta di professioniste altamente specializzate in vari settori, impegnate nel progresso e nel benessere futuro della città.

La presenza di queste figure femminili nella lista meloniana è fondamentale per diversi motivi. Prima di tutto, portano una prospettiva fresca e innovativa, necessaria per affrontare le sfide moderne con nuove soluzioni. Inoltre, fungono da modello per le giovani generazioni, dimostrando che le donne possono eccellere in campi specifici e influenzare le decisioni politiche e sociali in modo significativo. La loro energia e competenza risulteranno quindi cruciali per ravvivare l'Amministrazione comunale e promuovere politiche inclusive che rispecchino la diversità e le esigenze di tutti i cittadini. La lista completa dei candidati di Fratelli d’Italia Vittorio Veneto, guidata dal Presidente Thomas Toffoli e dall'imprenditore vittoriese Fabio De Nardi, verrà presentata ufficialmente domenica 19 maggio alle ore 11 presso il negozio "Pronti Qua" in Viale della Vittoria, 131 a Vittorio Veneto.

Il commento

«Come Fratelli d’Italia riponiamo molta fiducia in queste candidate - afferma Thomas Toffoli, presidente del circolo vittoriese di FdI - Grazie al loro spirito innovativo e alla loro competenza specialistica siamo certi che potranno portare sviluppo, dedizione e innovazione a Vittorio Veneto, migliorando i servizi essenziali e promuovendo una comunità più inclusiva e solidale».

I nomi