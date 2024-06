Comunali 2024, il ministro Urso a Vittorio Veneto: «Famiglia, impresa e patria al governo»

Ultimo giorno di campagna elettorale, venerdì 7 giugno, per Giovanni Braido candidato sindaco di Fratelli d'Italia a Vittorio Veneto. In suo supporto è intervenuto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Al Bar Lux il senatore Urso ha incontrato imprenditori, amministratori locali e cittadini in vista delle elezioni amministrative in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. Tra i presenti anche il senatore Luca De Carlo (Presidente Regionale di Fratelli d'Italia), Claudio Borgia (Presidente Provinciale di Fratelli d'Italia), Fabio De Nardi e Thomas Toffoli (candidati consiglieri comunali). «Credo che Fratelli d'Italia riuscirà a rafforzare la sua leadership nel Veneto e anche al parlamento europeo di Bruxelles. I valori di famiglia, impresa e patria trovano in Veneto la loro massima espressione: vogliamo portare questi valori anche in Europa con politiche economiche doganali di chiusura verso i prodotti realizzati fuori dal continente. Una politica commerciale come quella degli Stati Uniti d'America contro l'egemonia cinese» ha concluso il Ministro Urso.