Vittorio Veneto, presentate le cinque liste a sostegno di Braido

Una piccola Armata di 80 magliette con la scritta goliardica rossa e blu, i colori cittadini, “a qualcuno piace Braido” si è ritrovata sabato alle 18 al Marco Polo Suite Resort in occasione della presentazione delle 5 liste del Centro-destra che sostengono la Candidatura di Giovanni Braido Sindaco. C’erano infatti tutti insieme i candidati della Lega, di Fratelli d’Italia, di Indipendenza Veneta, di Forza Vittorio e della Lista Giovanni Braido Sindaco.

Nel clima sereno ed affiatato dopo l’intervento dell’onorevole Gianangelo Bof sindaco di Tarzo, Braido ha espresso la sua idea di una città sicura a misura di persona, senza promesse irrealizzabili. Non è mancato per altro un piccolo accenno alla velata polemica dei Curricula elettorali dove Braido ha precisato le sue 3 Lauree e la presenza all’interno della sua compagine di numerosi donne e uomini capaci. Nutrita la pattuglia dei professionisti: quattro avvocati, tre medici, due psicologi. E poi professori, imprenditori, esperti di eventi culturali e tanti altri rappresentati della società civile. Significativo il passaggio del candidato sindaco in cui ha spiegato: «Mi sta a cuore Vittorio Veneto come cittadino. Io non sono una persona che deve, o meglio vuole, vincere per amministrare il potere. Io vorrei vincere per fare qualcosa per la mia città». La coalizione si è poi data appuntamento per mercoledì 29 Maggio alle ore 18.15 in Piazza Flaminio in occasione del ritorno in città del Presidente Zaia a sostegno di Giovanni Braido.