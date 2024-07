Vittorio Veneto, Mirella Balliana annuncia la squadra di Governo

Mirella Balliana, prima donna sindaco di Vittorio Veneto, ha scelto la squadra degli assessori che andranno a comporre la giunta per il mandato 2024-2029: nei primi giorni della prossima settimana le nomine verranno formalizzate e sarà convocata la prima giunta comunale. Di seguito i nomi e i referati:

Le nomine

Alessandro De Bastiani del gruppo civico Rinascita-Partecipare è stato nominato presidente del consiglio comunale.

Marco Dus, vicesindaco e deleghe a: rigenerazione urbana, ambiente, mobilità inclusive, trasparenza, digitalizzazione e agricoltura.

Laura Ceccarini, assessore a: Politiche sociali, equità sociale e di genere, servizi alle nuove famiglie, valorizzazione giovanile, politiche della terza età, integrazione, prevenzione dei rischi sociali e volontariato.

Giulio De Antoni, assessore al Personale, bilancio e tributi, opere pubbliche, servizi demografici.

Barbara De Nardi, assessore a Innovazione per l’abitare, patrimonio, affari istituzionali, affari legali, sicurezza urbana, attrattività e sostenibilità turistiche.

Enrico Padoan, assessore a Politiche della cultura, biblioteca, musei, politiche educative e scolastiche

Balliana ha scelto di sovrintendere personalmente alle seguenti deleghe: Partecipazioni pubbliche, politiche di area vasta, qualità e decoro urbano, attività produttive, commercio e lavoro, salute e presidio sanitario, sport e benessere, cittadinanza attiva e protezione civile.

La nota del Pd

Sulla nomina di Alessandro De Bastiani a nuovo presidente del consiglio comunale, Fabio Braido, segretario del Circolo PD di Vittorio Veneto, ha voluto precisare quanto segue: «Lo scenario ha visto confrontarsi due figure di alto profilo: il nostro consigliere Roberto Tonon e Alessandro De Bastiani del gruppo civico Rinascita-Partecipare. Ricordo che il Pd è stato uno dei fautori della coalizione e uno dei promotori dello spirito di collaborazione e unità che la animano fin dalle prime mosse, e lo ha dimostrato già in occasione della scelta condivisa della candidata sindaco, che non proveniva dalle fila del partito. Con questo stesso spirito e lo stesso metodo decisionale, i consiglieri del Pd si sono confrontati sia al proprio interno sia in coalizione, e hanno deciso di appoggiare la candidatura di Alessandro De Bastiani, nonostante vi fossero altre figure tra le proprie fila, di altrettanto alto profilo, in grado di rivestire al meglio quel ruolo. Una decisione che riflette l’impegno verso la stabilità e la coesione della nostra coalizione e il senso di responsabilità che il Pd assume nei confronti della nostra città - conclude Braido -. Vogliamo comunicare chiaramente che le scelte del nostro circolo sono guidate principalmente dal fine ultimo di rilanciare i progetti cittadini rimasti in sospeso per troppo tempo e questa scelta sul ruolo del Presidente del Consiglio ne è l'ulteriore dimostrazione».

Il commento del sindaco

Mirella Balliana spiega invece così le nuove nomine: «La scelta degli assessori è stata fatta considerando le competenze, la disponibilità all'impegno e anche tenendo conto delle indicazioni presentate da ciascun gruppo. Sono certa che la squadra così composta, ricca di persone valide e molto motivate, potrà raggiungere gli importanti obiettivi individuati dalla coalizione. Nei primi giorni della prossima settimana convocherò la prima riunione di Giunta».