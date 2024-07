Vittorio Veneto, ecco la nuova Giunta: «Una squadra competente e motivata»

La nuova sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Balliana ha presentato, ufficialmente oggi, 11 luglio, la Giunta. «Sono molto soddisfatta di poter presentare ufficialmente questa Giunta, che mi piace vedere come una squadra motivata e competente che darà il meglio per il bene della città» ha spiegato Balliana «Tutte le persone scelte sono valide, con alte qualità professionali, tecniche e di vita privata, dedicate al volontariato e attente al contesto cittadino». La sindaca Balliana sovrintenderà personalmente a partecipazione pubbliche, accordi sovracomunali, opportunità regionali, nazionali ed europee, attività produttive, commercio e politiche del lavoro, salute e presidio sanitario, sport e benessere, partecipazione e cittadinanza attiva, polizia locale, sicurezza urbana, protezione civile; inoltre al momento sono in capo le cariche del futuro Assessore Enrico Padoan: politiche della cultura, biblioteca, musei, politiche educative e scolastiche, nonché in via residuale tutte le materie non esplicitamente indicate nell'elenco di cui sopra.

La nuova Giunta, Marco Dus vicesindaco

Marco Dus, 41 anni, sposato, con un figlio di 4 anni e una in arrivo, è stato designato nel ruolo di vicesindaco, assessore alla gestione del territorio, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. Questi i suoi referati: pianificazione territoriale, rigenerazione urbana, edilizia privata, ambiente, energia, mobilità sostenibile, trasparenza, digitalizzazione e agricoltura. Da molti anni si occupa di politica sia in ambito locale che internazionale; impegnato professionalmente nel settore pubblico, è specializzato in normative ambientali e nella loro applicazione. «Le parole chiave del mio mandato sono: serietà, impegno, determinazione. Da appassionato di bicicletta quale sono, vivo nella consapevolezza che le salite sono faticose da affrontare ma danno anche le maggiori soddisfazioni» ha spiegato l’assessore Marco Dus.

Laura Ceccarini, 52 anni, sposata con 2 figli grandi, è la nuova ssessora alla città solidale e inclusiva, famiglia. Questi i suoi referati: politiche sociali, equità sociale e di genere, servizi alle famiglie, valorizzazione giovanile e politiche della terza età, integrazione, prevenzione dei rischi sociali, volontariato sociale. Ceccarini vanta una laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico Sociale presso l’Università di Padova, si è occupata di formazione degli adulti su tematiche inerenti le migrazioni, promozione e organizzazione di eventi per il settimanale diocesano, e ultimamente insegnate di sostegno. E’ molto attiva nel campo del volontariato al Piccolo Rifugio (disabilità), nella parrocchia, nell'Associazione 12ponti (migrazioni) e nel Commercio Equo e Solidale come socia volontaria della Cooperativa Pace e Sviluppo. «Le parole chiave del mio mandato sono: ascolto, collaborazione, cura. È con grande responsabilità e spirito di servizio che mi accingo a svolgere il mio operato di Assessore alle politiche sociali, ispirandomi al motto di don Milani “I care”, ovvero: mi riguarda, mi sta a cuore, mi prendo cura» dichiara l’Assessore Laura Ceccarini.

Giulio De Antoni, ex assessore e sindaco di Malborghetto Valbruna (UD), suo paese di origine, è vittoriese dal 1977, è il nuovo assessore alle risorse finanziarie e umane, opere pubbliche con referati a politiche del personale, bilancio e tributi, lavori pubblici, infrastrutture, verde pubblico e decoro urbano, servizi demografici e cimiteriali. Laureato in Ingegneria Civile all’Università di Padova, De Antoni ha svolto diversi incarichi dirigenziali in ambito pubblico. «Le parole chiave del mio mandato sono: programmazione, coinvolgimento, futuro. Gli interventi saranno programmati in un quadro generale, per una visione complessiva della città che deve andare oltre i 5 anni, con un orizzonte ben più ampio» ha spiegato l’Assessore Giulio De Antoni.

Barbara De Nardi, 42 anni, avvocato, mamma di una bambina e già assessore nella giunta Tonon, si occuperà di politiche abitative, turismo, affari generali e patrimonio. I suoi referati sono innovazione per l'abitare, patrimonio, affari generali e istituzionali, affari legali, attrattività e sostenibilità turistiche. «Le parole chiave del mio mandato sono: impegno, competenza, creatività. Sono infatti convinta che le molte urgenze ed emergenze che la nostra Città si trova a vivere siano affrontabili solo, da un lato, con l'impegno, lo studio e il lavoro di squadra, dall'altro sia guardando ad esempi di buone pratiche che emergono nel panorama nazionale ed internazionale, sia provando a creare soluzioni innovative. Molti dei problemi che vive Vittorio Veneto nascono anche dall'assenza di reti e collaborazioni solide, che devono quanto prima essere create per sopperire alle attuali mancanze» ha commentato De Nardi.