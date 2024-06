Vittorio Veneto, Balliana già al lavoro: «Nuove assunzioni negli uffici comunali»

«Sono stata eletta martedì ma mi sembrano già passate settimane da quel giorno» Mirella Balliana, nuova sindaca di Vittorio Veneto, commenta così i primi giorni dopo il ballottaggio che l'ha vista trionfare sul candidato del centrodestra, Gianluca Posocco.

«Ho festeggiato poco - ammette la sindaca ai nostri microfoni -. Sento davvero tanta responsabilità nell'incarico che i cittadini mi hanno affidato. Dopo cinque anni come consigliera comunale di minoranza sapevo che ci sarebbe stato subito tanto lavoro da fare e non abbiamo perso tempo. In questi primissimi giorni - spiega Balliana - oltre a fare le prime riunioni operative, sono passata con la mia squadra a salutare i dipendenti comunali. La mia priorità parte proprio dal municipio: vorrei potenziare il personale per puntare a una vera riorganizzazione degli uffici comunali: se funziona la macchina burocratica, di conseguenza, funziona bene anche tutto il resto». Balliana ha le idee chiare e, ai nostri microfoni, ha annunciato che presto il Comune aprirà le assunzioni per la ricerca di personale in particolare per l'Ufficio tecnico. Nei piani del sindaco c'è poi l'apertura dello Sportello del cittadino, sia in municipio che online, per raccogliere e risolvere il più velocemente possibile le segnalazioni che arrivano dal territorio. I cantieri pubblici sono invece l'altro aspetto su cui Balliana dedicherà questi primi mesi di mandato: «Tante opere sono già state avviate dalla precedente amministrazione - spiega - ma ci sono alcuni cantieri fermi da mesi. Vogliamo portarli a termine a partire dai cantieri finanziati con il Pnrr. La rigenerazione della discarica Forcal sarà prioritaria da questo punto di vista».

La nuova giunta

Mirella Balliana ha già in mente i primi nomi che andranno a comporre la sua giunta di maggioranza: «Tra gli assessori ce ne saranno almeno due del Partito Democratico. I nomi certi che ho già in mente sono Giulio De Antonio, Marco Dus ed Enrico Padoan. Non è detto che il vicesindaco sarà della lista "Balliana sindaco", ci sto ancora pensando - prosegue -. Entro la seconda settimana di luglio fisseremo il primo consiglio comunale e annunceremo tutti i nomi. Sarà una giunta giovane e completamente rinnovata, ne sono molto contenta - prosegue Balliana -. Marta De Nardi sarà la più giovane in consiglio comunale, ha solo 21 anni, ma insieme a lei ci saranno anche tanti 30enni e 40enni al mio fianco. I giovani devono essere la priorità: vogliamo instaurare un dialogo con le associazioni delle categorie produttive come Confartigianato per migliorare il tema della casa e dell'abitare. Se vogliamo che i giovani restino a Vittorio Veneto servono politiche dedicate a loro e a rendere la vita in città sostenibile e alla portata di tutti, dai giovani fino ai più anziani».