Vittorio Veneto, Rete civica lancia Luisa Camatta: «Libera la bellezza»

Sono quattro i candidati a sindaco di Vittorio Veneto: alle "corrazzate" che sostengono Gianluca Posocco (Da Re e Forza Italia), Giuseppe Braido (Lega-Fratelli d'Italia) e Mirella Balliana (Pd e centrosinistra) si è aggiunta qualche settimana fa anche Luisa Camatta, esponente di Rete Civica, realtà sorta grazie a Mauro Della Coletta e Michele Bastanzetti. «Nata a Vittorio Veneto, residente nel quartiere Meschio, dottoressa in psicologia, professionista in consulenza di immagine e mamma» si è presentata «ho accettato la candidatura perché sento un amore sconfinato per la mia città e desidero liberarne la bellezza profonda e prendermene cura».

Negli ultimi giorni sta raccontando sui social, passo passo, la "sua" campagna elettorale ed è certamente la candidata che per ora sta cercando di fare maggiormente leva su questo strumento con l'hastag #Liberalabellezza.

«Siamo stati invitati dalla Vittorio veneto Asd rugby e dal presidente Michele Vespini alla premiazione del torneo di minirugby Peter Pan» ha scritto ieri, domenica 28 aprile «Una bellissima idea quella di coinvolgere i quattro candidati sindaci alla premiazione, in modo da far conoscere da vicino questa splendida realtà sportiva, che coinvolge ragazzi, ragazze, bambine e bambini a partire dai 5 anni in su. Si respira coraggio, onestà, passione e rispetto tra queste persone, che sono per la maggior parte famiglie di volontari e tecnici provenienti da varie esperienze sportive, tutti uniti per far crescere i ragazzi con solidi principi, gusto per lo sport e il gioco corretto. ️Non c'è dubbio che meritino un campo da gioco tutto loro, con spogliatoi adeguati e strutture per godere anche dello stare insieme dopo gli allenamenti e le partite, in puro stile rugbistico».

Qualche giorno fa si è fatta immortalare in versione "giardiniera". «Adoro lavorare con le mani nella terra, mi rilassa tantissimo» ha spiegato sulla sua pagina «Con la mia famiglia volevamo piantare erba, fiori colorati e piante aromatiche su quello che era un piazzale di ghiaia, così abbiamo fatto portare terriccio buono e ci siamo messi al lavoro. Ma mentre curavo il mio pezzettino di giardino (è piccolo, ma io lo amo lo stesso!), ho notato che anche i miei vicini avevano la proprietà esterna invasa da erbacce, qualche cartina e tante sigarette gettate via dai passanti, così ho pulito anche la loro parte. E mentre curavo il piazzale dei miei vicini, mi sono accorta che anche la pista ciclabile pubblica era bisognosa di cura, così ho ripulito i lati della strada che porta al ponte sul Meschio da foglie secche e cartacce».