Comunali a Vittorio Veneto, ecco la lista di Mirella Balliana

«Abbiamo un ottimo mix fra persone esperte e giovani. Vogliamo costruire una Vittorio Veneto in cui sia possibile crescere, formare una famiglia, vivere serenamente grazie a servizi adeguati»: così Mirella Balliana, candidata del centrosinistra alle elezioni comunali vittoriesi, presenta la lista civica Mirella Balliana Sindaco. I nomi sono emersi da una selezione, operata dalla stessa Balliana, fra i numerosi cittadini che hanno avanzato la propria disponibilità a correre a supporto della candidata.

«Siamo un gruppo coeso, composto da persone che già condivideva spazi di attivismo e sensibilità comuni, nonché forte interesse nelle vicende politico-istituzionali della città» spiega Balliana «Tutti, nessuno escluso e nessuna esclusa, siamo attivamente inseriti nell’associazionismo cittadino: associazioni di quartiere, parrocchie, movimenti. Abbiamo tutti, insomma, una base di esperienze in senso lato politiche. Sappiamo che fare politica implica non solo doversi, bensì volersi relazionare con i cittadini e le cittadine. Siamo consci della responsabilità di rappresentare la forza politica che garantisce un fondamentale contributo e supporto alla candidata, durante questa campagna e in futuro, per portare in Consiglio Comunale le istanze presenti nel programma di coalizione. I nostri valori sono quelli che caratterizzano la coalizione: ascolto, partecipazione, trasparenza, competenza. L'ascolto e la partecipazione sono caratteristiche che hanno segnato la nostra campagna elettorale fin dalle sue origini. Da oltre un mese abbiamo puntato sulla creazione, insieme a tutta la coalizione, di spazi in cui ai cittadini fosse possibile esprimere il proprio pensiero, le proprie esigenze e le proprie necessità. Ci si riferisce qui ai vari incontri che sono stati organizzati (e altri ne seguiranno) nei quartieri di Vittorio Veneto».

Tra i molti punti programmatici c'è la valorizzazione dei territori ed integrazione dei quartieri alla città; l'ambiente, che ricomprende la cura e la programmazione della cura del verde urbano, fiore all'occhiello di Vittorio Veneto, nonché la difesa dei parchi pubblici; sport, fondamentale area d'inclusione sociale e di associazionismo cittadino; piscine comunali e campo da rugby, e non solo. Ritenuto cruciale il recupero di Villa Papadopoli, conditio sine qua non per un rilancio di Ceneda, attrattività di una città che ha perso il 10 percento dei residenti negli ultimi vent'anni: politiche per le famiglie, decoro urbano, difesa dei servizi sanitari.

La lista

Enrico Padoan, docente universitario, 39 anni

Marta De Nardi, studentessa universitaria, 21 anni

Paolo Bassetto, insegnante, 35 anni

Susanna Berti, insegnante, 64 anni

Enrico Borin, studente universitario, 20 anni

Michele Borsoi, insegnante e musicista, 62 anni

Lucrezia Casagrande Cosmo, studentessa universitaria, 27 anni

Laura Ceccarini, insegnante, 52 anni

Massimo Cettolin, ex insegnante in pensione, 66 anni

Irene Cutifani, psicologa, 34 anni

Massimo De Nardi, impiegato, 54 anni

Lorenzo Errante, tecnico commerciale, 31 anni

Federica Minchella, insegnante, 51 anni

Lorenzo Rossi, pensionato, 76 anni

Enrico Sfriso, “oste”, 39 anni

Annarosa Maria Tonin, scrittrice e curatrice di eventi culturali, 55 anni

Enrico Padoan, Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A) in Scienze Politiche, Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM), Università degli Studi della Tuscia