Vittorio Veneto, ecco la sede elettorale di Posocco. Da Re: «Nostri i valori originali della Lega»

E' stata inaugurata nella mattinata di oggi, 13 aprile, la sede di "Posocco Sindaco" presso il Quadrilatero di Vittorio Veneto. Nell'occasione sono state svelate anche le liste che sosterranno Posocco in vista delle elezioni comunali di giugno: "La persona al centro" (civica capeggiata dall'assessora Antonella Caldart e che comprenderà anche Antonella Ulliana); "Forza Italia" e quella di "Toni Da Re" che correrà con un proprio gruppo a sostegno di Posocco. «Abbiamo voluto una sede centrale in città, un luogo aperto dove incontrare la gente per confrontarci sul futuro della città, ascoltando necessità e suggerimenti» ha spiegato Gianluca Posocco durante il simbolico taglio del nastro. «Mi hanno espulso dalla Lega, ma non cambio casacca» ha sottolineato Gianantonio Da Re, tornando sulle sue ultime vicissitudini «Oggi abbiamo presentato le liste e dovremo correre, correre e ancora correre. La mia lista rappresenta un'area politica che si colloca nei valori originari della Lega Nord».

Presentata anche la lista di Azione a sostegno di Posocco

«Oggi inizia un percorso insieme perché Vittorio Veneto in Azione è qui per restare. Non siamo un movimento che nasce soltanto per affrontare queste elezioni ma intendiamo contribuire al dibattito cittadino negli anni a venire” ha dichiarato Marco Caliandro coordinatore del gruppo Vittorio Veneto in Azione presentando il neonato gruppo cittadino durante l’incontro di sabato 13 aprile al Bar Lux. “Alle elezioni sosterremo Gianluca Posocco, un candidato che ha condiviso fin da subito le nostre proposte. Tra le nostre priorità c’è l’istituzione di un assessorato al Terzo Settore, la valorizzazione della zona industriale come uno dei cardini su cui innestare la crescita cittadina, e la trasformazione di Vittorio Veneto in una periferia competitiva, capace di attrarre talenti e giovani facendo leva sulla qualità della vita e la sua centralità nel tessuto imprenditoriale veneto» ha concluso Caliandro.

Piena concordanza è stata espressa anche dal candidato sindaco Gianluca Posocco che ha ringraziato Vittorio Veneto in Azione per aver sostenuto la sua candidatura: «Ci siamo trovati da subito in sintonia con Azione confrontandoci sui programmi e su come immaginiamo il futuro di questa città. Dobbiamo essere orgogliosi di essere vittoriesi e di avventurarci in questo nuovo percorso insieme».

Presente alla conferenza anche il Segretario Regionale di Azione e candidato alle elezioni europee Carlo Pasqualetto, che ha ribadito l’importanza di Vittorio Veneto per la regione: «La vostra zona industriale, la più grande della provincia, è una città nella città che deve essere valorizzata per creare sviluppo sociale. Si tratta di coinvolgere le imprese nella ricaduta positiva di parte della ricchezza nel territorio che la produce, collaborando con le istituzioni e la cittadinanza». Durante l’incontro erano presenti anche i cinque candidati che Azione presenterà per il Consiglio Comunale: oltre al coordinatore, l’Avvocato Marco Caliandro, saranno presenti in lista Martina De Bortoli, studentessa di Storia dell’Arte contemporanea a Ca’ Foscari, il ristoratore Marzio Borsoi, l’agente di commercio Alessandro Padovan, e Stefano Covre, istruttore sportivo e fotografo.