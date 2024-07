Vittorio Veneto, primo consiglio comunale: De Bastiani eletto presidente

Giornata da ricordare per la politica del Vittoriese: sabato mattina, 13 luglio, si è tenuto il primo consiglio comunale dell'amministrazione Balliana, primo sindaco donna della storia di Vittorio Veneto. La seduta consiliare si è tenuta negli splendidi spazi del Museo della Battaglia di Ceneda.

A presiedere la seduta è stata la consigliera "anziana" Marta De Nardi, che con i suoi 21 anni è la più giovane consigliera di sempre eletta al Comune di Vittorio Veneto: «Questo consiglio registra un’alta presenza di donne e il fatto che la consigliera anziana abbia all’anagrafe l’età più bassa dimostra come i giovani a Vittorio Veneto non siano disaffezionati alla politica e abbiano voglia di partecipare alle scelte della città. Un forte segnale di cambiamento e auspichiamo un lavoro collaborativo e non competitivo con le minoranze» le sue parole. Alla presidenza del consiglio comunale è stato quindi eletto il consigliere De Bastiani Alessandro Giuseppe. Dopo il giuramento del sindaco Balliana, la delibera di convalida approvata dalla maggioranza dei consiglieri ha confermato i seguenti consiglieri comunali:

Lista Civica Mirella Balliana Sindaco

De Nardi Marta

Padoan Enrico

Cutifani Irene

Bassetto Paolo

Tonon Roberto

Bortolotto Giulia

Braido Fabio, in sostituzione di De Nardi Barbara

Carnelos Graziano, in sostituzione di Dus Marco

De Bastiani Alessandro Giuseppe

Bevilacqua Silvia, in sostituzione de De Antoni Giulio

Posocco Gianluca

Caldart Antonella

Uliana Antonella

Da Re Gianantonio

Braido Giovanni

Toffoli Thomas

I commenti

«Il futuro della nostra città è nelle nostre mani e dipenderà in primo luogo dall’impegno del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. Il regolamento del consiglio mette a disposizione dei consiglieri strumenti di iniziativa e di proposta di proprie deliberazioni consiliari: una opportunità di partecipazione che va utilizzata» le parole del presidente del consiglio comunale De Bastiani.

Mirella Balliana, sindaco di Vittorio Veneto, conclude: «Mi accingo a ricoprire questa carica con un fortissimo senso di responsabilità. Ringrazio i cittadini che hanno esercitato il loro diritto di voto, esprimendo a mio favore la loro preferenza: sarà nostro dovere promuovere il coinvolgimento di tutti ai processi decisionali, anche quelli che non si sono recati alle urne. Ringrazio anche tutti i precedenti sindaci che hanno lavorato affinché Vittorio Veneto sia la città che è ora. Ci mettiamo al lavoro, con questa squadra che mi piace sottolineare essere composta da ben 7 consigliere donne».