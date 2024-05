Braido sindaco, scritte vandaliche sui muri di Vittorio Veneto: condanna unanime

Braido sindaco: queste le parole scritte sui muri di Vittorio Veneto nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio. I muri di diverse zone della città sono stati imbrattati con scritte realizzate tra bomboletta spray recanti la frase "Braido Sindaco".

Un gesto condannato da tutti gli schieramenti politici, incluso quello del candidato sindaco Giovanni Braido. I puntini sulle “I” maiuscole indicano che l'autore delle scritte sarebbe sempre lo stesso. Il vandalo ha colpito sul muretto davanti al duomo di Serravalle, su un muro in via Manin a Salsa, nel sottopasso di via San Gottardo in Centro e nei pressi della rotatoria dell’Aldi lungo via del Cansiglio sulla facciata di una casa disabitata.

Il commento

«Prendo le distanze in modo deciso e categorico da tali atti incivili che non solo danneggiano il decoro urbano, ma rappresentano anche una forma di propaganda del tutto inaccettabile e contraria ai valori che sostengo. Questi episodi dimostrano purtroppo una mancanza di sorveglianza e controllo nel nostro territorio, un problema che deve essere affrontato con urgenza per garantire la sicurezza e la serenità dei nostri cittadini. Sottolineo l'importanza di una campagna elettorale basata sul rispetto reciproco, sul confronto di idee e sulla legalità. Il mio impegno è rivolto a costruire una città migliore, dove il rispetto delle regole e del bene comune sia una priorità. Invito, pertanto, tutti i miei sostenitori e la cittadinanza a mantenere un comportamento corretto e civile, respingendo ogni forma di vandalismo. Sono convinto che insieme possiamo lavorare per una Vittorio Veneto più sicura e decorosa».