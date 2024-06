Vittorio Veneto, visita del sottosegretario Bitonci: confronto con gli imprenditori

Visita elettorale a Vittorio Veneto, martedì 4 giugno, per l'Onorevole Massimo Bitonci, Sottosegretario al Ministero delle Imprese e Made in Italy. L'incontro, a sostegno del candidato sindaco Giovanni Braido, è stata l'occasione per Bitonci di incontrare e dialogare con numerosi imprenditori locali. Durante la serata organizzata nell'ottica di ascoltare le esigenze del territorio e discutere proposte concrete per il futuro, Bitonci ha illustrato i vari incentivi previsti per le imprese e ha delineato i progetti che il suo Ministero intende realizzare nei prossimi anni. Le sue parole hanno offerto una visione chiara delle opportunità disponibili per sostenere e far crescere il tessuto imprenditoriale locale.

Un confronto con gli imprenditori molto costruttivo e partecipativo, a detta dei presenti. Numerosi i temi discussi, dalle esigenze di innovazione e sostenibilità alle problematiche burocratiche che spesso rallentano lo sviluppo delle aziende. Gli imprenditori hanno dimostrato un forte coinvolgimento e hanno contribuito con idee e suggerimenti preziosi. Falmec è stata l'azienza che ha ospitato la visita dell'Onorevole Bitonci. La visita alla struttura ha permesso di apprezzare da vicino l'eccellenza tecnologica e l'innovazione delle imprese locali.

Il commento

«Sono convinto che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono e per costruire un futuro prospero per Vittorio Veneto - le parole del candidato sindaco, Giovanni Braido -. Ringrazio l'Onorevole Bitonci per la sua presenza e tutti gli imprenditori che hanno partecipato attivamente a questo importante incontro. L'incontro di ieri sera rappresenta un passo significativo verso una sinergia sempre più forte tra amministrazione locale e imprenditori, con l'obiettivo comune di valorizzare e potenziare il nostro territorio».