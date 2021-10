Volpago del Montello, riconfermato il sindaco uscente Paolo Guizzo

Giochi fatti anche a Volpago del Montello per queste elezioni amministrative 2021. Nel pomeriggio, infatti, gli scrutini hanno dato la certezza che il nuovo sindaco del paese è il primo cittadino uscente Paolo Guizzo con la sua lista “Impegno per Volpago” (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia) con la quale ha raggiunto il 68,4% (11 seggi). I candidati Sebastian Grosso (“Lista Civica per Volpago”) e Guerrino Silvestrini (“Progetto Aperto” per la sinistra) si fermano invece rispettivamente al 22,73% (4 seggi) e 9,23% (1 seggio).

Il commento

«Quello di oggi è per noi un risultato davvero ottimo pur dovendo fare i conti con un numero minori di votanti rispetto al passato - commenta l'ingegnere 62enne oggi ancora alla guida del Comune - Questa rielezione è dunque simbolo del grande e apprezzato lavoro svolto dalla mia Giunta nei 5 anni appena trascorsi e, per questo, riprenderemo da quanto tracciato in campagna elettorale puntando alla realizzazione della nuova sala teatrale a Ca' Bressa (ex Convento dei Nonantolani) e dell'ultimo tratto della ciclopedonale tra Venegazzù e Montebelluna. Per questi due progetti abbiamo ottenuto circa 1 milione di euro, di cui 450mila verranno indirizzati sulla messa in sicurezza della ciclopedonale che verrà portata a termine per il prossimo anno».

Il nuovo consiglio comunale

Guizzo porta in consiglio comunale 11 seggi, Grosso 4 e Silvestrini 1.

Maggioranza: Manuela Bertuola, Carla Calcagnotto, Monica Pedron, Adriana Pavan, Giuliana Livotto, Novella Tosello, Renato Povelato, Sergio Volpato, Manolo Baù, Daniel Venturin e Lucio Panziera.

Opposizione: Eletti nella lista "Civica per Volpago": Sebastian Grosso, Anna Pastro, Massimiliano Campagnola ed Enrico Moro. Eletti nella lista "Progetto Aperto": Guerrino Silvestrini