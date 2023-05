Volt celebra la giornata dell'europa con le proposte per la Treviso del futuro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In occasione della giornata dell’Europa, che celebra l'unità e la democrazia in Europa, il movimento pan-europeo Volt festeggia guardando a quanto è ancora da fare per migliorare la qualità della vita per i popoli europei, indica Margherita Rigoli. Volt, a Treviso come a Brema, guarda a questa ricorrenza Europea pensando al futuro: dalle soluzioni per migliorare le città alle riforme per i processi democratici delle istituzioni europee.