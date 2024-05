Watson (Stati Uniti d'Europa): “E’ Draghi l’ideale per l’Europa” Ospite a Treviso, il capolista degli Stati Uniti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Non ha dubbi Sir Graham Watson, capolista a nord-est del progetto Stati Uniti d’Europa, ospite ieri a Treviso del Comitato IV Terrirori al Centro: “Per noi il commissario ideale per l’Europa, in questo difficile scenario internazionale, è Mario Draghi. La sua precisa analisi, in cui appare chiaro perché ora l’Europa deve avere il coraggio di cambiare, è netta, precisa. Non 700 pagine come eravamo soliti vedere ma 7. In cui c’è scritto tutto quel che serve fare.” Watson, già parlamentare europeo e presidente Alde, scozzese di nascita ed italiano d’adozione (ha sposato 30 anni fa una signora fiorentina), a suo tempo grande oppositore della Brexit, ha accettato l’invito di Emma Bonino, Matteo Renzi e Andrea Marcucci a tornare in campo: “Mi sono candidato perché preoccupato per la situazione internazionale, che vede l’Europa in pericolo. La Brexit è stato un colpo per il nostro continente, e circa il 70% degli inglesi oggi vorrebbe cancellare quel risultato: non ha portato vantaggi né a loro, né agli altri Stati. Purtroppo, è tardi, e in più oggi l’Europa subisce vari attacchi. Molti vorrebbero spaccarla. I denigratori dell’Europa si sono mossi da più parti: c’è il filone americano, con Bannon; c’è quello russo, e poi purtroppo c’è stato Farage, e oggi Le Pen, Orban… e forse anche Salvini. Anche attraverso i social hanno fatto nascere un forte anti-europeismo, all’interno della stessa Europa. Tutti a dire che l’Europa non funziona. Noi invece siamo certi che serva più Europa, e abbiamo in mente un’Europa unita, che sappia promuovere la pace così come l’ha garantita per 70 anni, riuscendo a far convivere popoli e nazioni che si erano combattuti e odiati nel corso delle varie guerre del passato. Noi abbiamo in mente le riforme che possono migliorare e rendere più efficace l’azione dell’Europa: per esempio, via al diritto di veto ed elezione diretta del Presidente della Commissione. E vorremmo l’Europa di nuovo protagonista e grande veicolo di pace.” Gli fa eco Davide Bendinelli, veronese, 49 anni, sindaco di Garda, già parlamentare, e attualmente presidente di Italia Viva Veneto: “Abbiamo bisogno di un’Europa più forte, unita e che sappia dare risposte, non ideologiche, sulle grandi sfide, in tema ambientale e sociale, di supporto alle future generazioni. Il nostro Veneto va rappresentato in Europa, perché la sua economia dipende anche dalle scelte che l’Europa farà. La nostra lista ha le idee chiare su come muoversi nei prossimi cinque anni: vogliamo rilanciare l’Europa, mettendola al centro di tutto e far sì che torni protagonista.” Mentre i manifesti di altri partiti inneggiano a “Meno Europa” la giovane Aurora Pezzuto (la più giovane candidata del nord-est), 26 anni, coneglianese, consulente nel mondo digitale per una multinazionale, la pensa in maniera opposta, come in effetti quasi tutti gli under 30 italiani: “Ci vuole certamente più Europa. Noi giovani ci sentiamo già tutti europei, oltre che italiani o tedeschi o francesi.” Aurora fondato 5 anni fa un think-tank di cultura liberale, che sostiene europeismo e libero mercato: “Il nostro motto? E’ semplice: dove passano le merci, non suonano le armi. L’Europa sta perdendo quote di mercato, e tutto perché le sue regole sono troppe, e confuse. Vanno semplificate e armonizzate tra i vari paesi. Vanno deregolamentati alcuni settori, come quello dell’Intelligenza Artificiale. Regolare troppo limita fortemente l’innovazione e lo sviluppo. Io sono per maggiore europeismo e più libero mercato. E anche dal punto di vista politico, l’Europa deve imparare a reggersi sulle proprie gambe.” Un occhio attento alle imprese, soprattutto le medio-piccole, e alla salute di una popolazione che invecchia sempre più, è questa la “mission” di Giorgio Pasetto, veronese e presidente della Fondazione Bentegodi: “Credo che proprio queste piccole e medie aziende, che sono molto del tessuto industriale del nord-est, vadano aiutate a stare al passo con i tempi, con l’innovazione. Più Europa vuole dire anche questo: trovare le occasioni per creare reti di aziende e aiutare molti dei nostri imprenditori. Un altro aspetto importante è quello della salute e del benessere fisico di una popolazione sempre più longeva. Anche questo problema va affrontato con un piano europeo. Io sono fortemente federalista e convinto che ogni singolo stato può migliorare nell’ambito dell’Europa unita.” In conclusione, Watson, rispondendo ad una delle domande del pubblico, non ha dubbi. “Con un buon risultato della Lista Stati Uniti d’Europa, potremo dire la nostra a Bruxelles e portare Mario Draghi alla guida della rinascita europea.”