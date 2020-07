Da casa a Marghera in auto blu, Zaia replica: «Ho sempre usato la mia auto»

«Con carte, prelievi bancari e pedaggi alla mano, e con le testimonianze di dipendenti e giornalisti, mi sarebbe estremamente facile dimostrare al consigliere Ruzzante che negli oltre 130 giorni trascorsi a fronteggiare l’emergenza coronavirus ho raggiunto la sede della Protezione Civile di Marghera esclusivamente con la mia auto. Ma non è questo che mi preme ora sottolineare».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con queste parole il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha replicato alle affermazioni rilasciate dal consigliere regionale Piero Ruzzante a un quotidiano veneto secondo il quale durante il periodo del lockdown. «Zaia si è fatto andare a prendere a casa dall’autista con l’auto blu a spese dei contribuenti». La smentita del Governatore non si è fatta attendere: «Quel che mi colpisce di più - continua Zaia - è la cultura dell’odio che pervade sempre gli atteggiamenti del consigliere Ruzzante. Che un politico di lungo corso come lui (segretario provinciale di un partito, consigliere comunale e assessore, deputato per tanti anni, consigliere regionale), preso dalla disperazione si riduca a fare, peraltro sbagliando, i conti chilometrici dell’avversario, non mi fa neppure arrabbiare. Mi induce soltanto un gran senso di tenerezza».