Zero Branco, diffidati i consiglieri di opposizione: «Siamo amareggiati e delusi»

I consiglieri comunali di opposizione a Zero Branco hanno fatto sapere di aver ricevuto una diffida ufficiale da parte del Comune. Il motivo: non affrontare i temi del bilancio e dell’istituzione delle dirigenze. La diffida vuole tutelare il buon nome dell’Ente e dei dirigenti.

«In realtà - spiegano i consiglieri comunali di Lega e Fratelli d'Italia - noi non abbiamo mai attaccato personalmente i dirigenti del Comune. Abbiamo sempre e solo criticato le scelte politiche di quest'amministrazione. Lo abbiamo fatto nell’interesse del nostro Comune e dei nostri concittadini. Certamente si possono non condividere le opinioni politiche, ma non capiamo perché in campagna elettorale il sindaco Luca Durighetto spenda i soldi dei cittadini per mandarci delle diffide che riguardano il nostro operato politico e amministrativo di consiglieri comunali. Siamo amareggiati e molto delusi da questo atteggiamento» concludono.