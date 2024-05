Zero Branco, presentati i candidati di "Durighetto Sindaco"

Sono ufficiali i nomi dei candidati Consiglieri parte della Lista Civica Luca Durighetto Sindaco. Si tratta di Mirco Feston, Simona Bianchi, Francesco Dal Colle, Rachele Lazzaron, Michelle Masiero, Amedeo Requale, Lucia Scattolin, Alberto Vedovato, Thomas Venturini, Giuseppe Dal Bo’ detto Bepi, Andrea Favaretto, Rachele Tortora, Gianluca Carollo, Nicole Cazzaro, Marina Ferrara, Adriano Pesce. Nel frattempo sono iniziati lunedì scorso e si concluderanno domani, 10 aprile, gli incontri di presentazione dei candidati della Lista Civica Luca Durighetto Sindaco alla popolazione di Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara. Grandissima la partecipazione - oltre 180 persone alla serata a Zero Branco, oltre 100 ieri sera a Sant’Alberto - agli incontri organizzati sul territorio, che si caratterizzano per lo stile semplice e gioioso.

«Abbiamo voluto che questi primi incontri a Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara, fossero dei momenti di condivisione, gioia e perché no anche di festa - sottolinea Luca Durighetto, Sindaco uscente di Zero Branco e candidato della lista che porta il suo nome alle prossime Amministrative dell’8 e 9 giugno - com’è nello stile che caratterizza il nostro gruppo non abbiamo fatto e non faremo promesse. Lasciamo che a parlare siano i fatti di questi ormai 15 anni di impegno a favore della nostra comunità, ma allo stesso tempo - e soprattutto - abbiamo rinnovato la volontà di continuare a fare la nostra parte, da amministratori presenti quotidianamente, trasparenti, diretti e disponibili. Sono queste, infatti, le caratteristiche che contraddistinguono da sempre questo gruppo, sono le caratteristiche che ci sono riconosciute dalle persone, sono gli aspetti a cui teniamo di più e che vanno oltre ogni piccolo o grande progetto realizzato o da realizzarsi». L’ultimo incontro di presentazione dei candidati è in programma domani, 10 maggio, alle 20.30 presso l’ex Banca di Scandolara in via D’Annunzio n.54.