Zorzi (PD): "No alla Provincia di Conegliano, serve solo una Marca più forte"

“È indubbio che la Sinistra Piave sia un territorio con le sue specificità, ma da qui ad istituire una provincia dedicata ce ne corre. Se passa questo messaggio, si darebbe via libera a una proliferazione senza controllo di enti pulviscolari, inutili in quanto privi di reale capacità di intervento su quelle che sono le necessità del territorio che vorrebbero rappresentare”. A dirlo Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso, riguardo la proposta di istituire una “Provincia di Conegliano” lanciata venerdì da Alberto Villanova, capogruppo della Lista Zaia in Consiglio Regionale.

“A parte gli annunci che si fanno in campagna elettorale - continua Zorzi - è bene che si apra un dibattito serio riguardo alla necessità di rafforzare i servizi, i flussi e i collegamenti tra sinistra Piave e il resto della provincia. Ritengo che sia questo il punto, se vogliamo fare il bene di lavoratori, imprese, famiglie e studenti che abitano nel coneglianese, nel vittoriese e nell’opitergino mottense. Si sta aprendo una fase storica di grandi opportunità, con i fondi del Pnrr e con la ripresa del post-pandemia. Serve quanto prima un intervento per completare il percorso di riforma della filiera delle autonomie locali, già impostato dal precedente governo, in modo da dare ai territori gli strumenti e le risorse per intervenire perché non esistano aree periferiche. Non c’è bisogno di parcellizzare la Marca in nuove province, c’è bisogno di rafforzarla in un’ottica di maggiore coesione”.