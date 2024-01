Primo podio per Trentin nell'esordio finlandese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Era tutto nuovo per lui ma le incognite della vigilia non lo hanno preso in contropiede, consolidando gli importanti traguardi raggiunti lo scorso anno. Giovanni Trentin si conferma una delle più interessanti promesse del panorama rallystico nazionale, rinnovando il proprio potenziale anche all'esordio nel Finnish Rally Championship. In quella che è considerata da molti la patria mondiale del rallysmo il giovane portacolori di MT Racing e di ACI Team Italia, sostenuto ora anche da Movisport, si è reso protagonista di una solida prestazione, culminata a ridosso del podio al debutto nel SM Riihimäki Ralli. La prima tappa della serie nazionale, andata in scena Sabato scorso, ha visto il pilota della compagine di Follina, sempre in coppia con Danilo Fappani sulla Ford Fiesta Rally4 di Lorenzon Racing, partire cauto in avvio, attestandosi nella parte bassa della top ten in SM3. Man mano che i chilometri sulla neve scorrevano Trentin, sfruttando al meglio l'esperienza maturata in Lettonia ed una sessione di test che anticipava la prima targata 2023, iniziava ad infilare tempi interessanti, dando il meglio quando il livello tecnico della sfida si alzava. Pur rimanendo in decima piazza di categoria fino al crono numero quattro la situazione nella classifica assoluta era in costante progressione, passando dalla quarantesima posizione della speciale d'apertura alla trentaquattresima conquistata a ridosso del giro di boa. Ma era l'arrivo della notte a dare ulteriore linfa vitale ad un Trentin sempre più a proprio agio sulle innevate speciali della Finlandia, cominciando da un significativo cambio di passo sul sesto impegno che gli consentiva di salire sesto in SM3 e ventinovesimo nell'assoluta. Il quinto parziale sulla terzultima, ripetuto anche sulla penultima nonostante qualche noia sul fronte gomme, migliorava ulteriormente una fotografia che lo vedeva ora quinto di classe. “È stato un bel fine settimana” – racconta Trentin – “ed abbiamo condotto una gara in crescita, partendo con calma per poi spingere nella fase centrale e finale. Sulla sesta, la prima in notturna, abbiamo faticato un po' perchè la fanaliera puntava troppo in alto ed in pratica andavo alla cieca. Sull'ottava, quella da oltre ventitré chilometri, non abbiamo cambiato le gomme e questo ci ha penalizzato. La maggior parte dei nostri avversari lo ha fatto e, essendo una speciale particolarmente lenta, abbiamo sofferto un bel po' di sottosterzo. L'abbiamo comunque tirata fuori ma mancava ancora una speciale al termine della gara e puntavamo al quarto.” L'ultima decina di chilometri viveva su un bel colpo di reni di Trentin che, con il coltello tra i denti, piazzava una bella zampata che gli permetteva di centrare la quarta piazza in SM3. Un risultato notevole, trattandosi dei primi passi mossi in un contesto a lui del tutto inedito, arricchito dal podio di classe tra gli iscritti alla serie finlandese e dal ventunesimo assoluto. “Come esordio nel campionato finlandese direi che è stato ottimo” – aggiunge Trentin – “e per questo voglio ringraziare MT Racing, ACI Team Italia, Movisport, Sparco, Lorenzon Racing e tutti i partners che mi hanno permesso di essere qui, sempre assieme ad un perfetto Danilo.”