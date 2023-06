Il prosecco “La Gioiosa” sul podio del Gran premio d’Italia Oakley della Motogp™

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Prosecco DOC “La Gioiosa” ha scandito anche quest’anno il bagno di bollicine riservato ai migliori piloti al mondo che hanno primeggiato in occasione del Gran Premio Oakley d’Italia di MotoGP™. A seguire l’appuntamento in prima persona, in rappresentanza della Famiglia, Leonardo Moretti Polegato, figlio del Presidente. Il Gran Premio d’Italia è tra gli appuntamenti immancabili nel calendario del motomondiale, una delle piste più amate e impegnative del campionato, con una lunga storia nel mondo delle corse motociclistiche. Una scarica di adrenalina pura che domenica ha visto vincere e brindare Francesco Bagnaia, insieme a Jorge Martin e Johann Zarco. Una festa sul podio e un’esperienza esclusiva organizzata dall’azienda anche all’interno della Vip Lounge MotoGP™, dove i propri ospiti hanno potuto condividere e degustare un calice di Prosecco DOC, immersi ancora di più nell’emozionante atmosfera del motomondiale. Non solo Mugello per La Gioiosa, che sarà brindisi ufficiale anche in occasione del Gran Premio d’Olanda, che si disputerà sullo storico tracciato di Assen il prossimo 25 giugno. «Essere presenti anche quest’anno al MotoGP™ conferma il nostro impegno a continuare il percorso di consolidamento a livello internazionale - commenta Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi -. Rafforzare il legame con i winelovers da tutto il mondo, promuovere la qualità dei nostri vini e raccontare i nostri territori è possibile anche grazie a eventi di prestigio come questo, che ci danno l’occasione di alimentare la riconoscibilità delle nostre etichette nei confronti di un pubblico sempre più globale. Qualità, eccellenza e passione sono motore della nostra crescita, valori condivisi che ritroviamo ad ogni edizione del motomondiale». La partnership rientra nella rinnovata collaborazione tra il Consorzio di tutela del Prosecco Doc e Dorna Sports per il triennio che va dal 2022 al 2024. Già dal 2019, il Prosecco Doc rappresenta il brindisi ufficiale del paddock della MotoGP™, e gioca un ruolo da protagonista nei momenti di festa a chiusura dello spettacolo in pista.