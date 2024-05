I giovani di X motors team, arriva Toldo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Xmotors Team punta sui giovani e, pur non essendo più questa una novità assoluta, il sodalizio con base a Maser ha deciso di investire su un altro trevigiano, più precisamente da Miane, che ha già fatto risuonare il proprio nome. Stiamo parlando di Tommaso Toldo, classe 2008 che nel primo atto della Formula X Italian Series, quello andato in scena all'Autodromo Varano de' Melegari, ha fatto man bassa. Vittoria in gara 1 ed in gara 2 in un'ATCC RS che comanda ora con dieci lunghezze di vantaggio su Fornara e con venti su Meneghetti, sfruttando al meglio la Renault Clio Cup 4 messa a disposizione dal team adriese Bolza Corse, una conoscenza già ben rodata. “Grazie ad Xmotors Team per il sostegno che mi daranno” – racconta Toldo – “e, dopo aver vinto le prime due a Varano, è certo che farò del mio meglio per continuare in questo modo. Grazie a Francesco Stefan, per la sua fiducia e per il suo impegno che mi permetterà di affrontare ancora meglio il percorso di crescita che sto facendo. Grazie a lui, a Freetime Motorsport ed al team Bolza Corse potremo cercare di puntare sempre più in alto.” Già indossati i panni della lepre da inseguire il giovane Toldo scenderà in campo all'Autodromo dell'Umbria nel prossimo fine settimana, tra Sabato 25 e Domenica 26 Maggio, per difendere la leadership di categoria e, perchè no, per sognare i quartieri nobili della classifica assoluta. Due le sessioni di libere a calendario nella prima giornata con le qualifiche, durata prevista venti minuti, che chiuderanno la frazione di apertura, cedendo il testimone ad una Domenica che darà fuoco alle polveri con le due gare, una al mattino ed un'altra nel tardo pomeriggio. “Vista la mia giovane età” – aggiunge Toldo – “tutti i circuiti sono per me nuovi perchè non ho potuto accedervi prima, per via dei regolamenti federali, ma ho lavorato molto sul simulatore che mi è stato messo a disposizione da Eta Beta. Per la prima volta non sarà presente la mia famiglia e sarà strano non avere il mio coach, mio papà, che mi sostiene da quando ho iniziato con il motorsport otto anni fa. Ho molte persone che credono in me e non voglio deluderle.” “Siamo felici di sostenere l'attività sportiva di Tommaso” – gli fa eco Francesco Stefan (presidente Xmotors Team) – “perchè dare l'opportunità di crescere a chi se lo merita davvero è uno dei nostri principi cardine. Tommaso è appena all'inizio ma ha già dimostrato, nella sua prima gara su una vettura turismo, che può fare veramente bene. Gli auguriamo il meglio possibile per la tappa di Magione e per tutte quelle a venire. Siamo certi che ci divertiremo.”