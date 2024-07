Al Ranazzurra concluso il 6° Torneo di 3^ categoria vinto dal veneziano Elia Santin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Ranazzurra di Conegliano la 6^ edizione del torneo di 3^ categoria è del giocatore del Caorle Tennis e Padel Elia Santin. Competizione alla quale hanno aderito ben 127 players coordinati da Giampaolo Turri ed Enrico Moretti. Finale disputata non al meglio per il montelliano Sandro Silvestrin che ha comunque onorato la gara cedendo con un doppio 6/1. Terzo posto e 5 vittorie per l’under 18 del Tc di Via Olivera San Vendemiano Gabriele Zan. Mina vagante del torneo Alberto Chinazzi del Tcvo che da Nc ha spazzolato ben 10 avversari.

TORNEI IN ATTO Ad Istrana fino al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Sono 92 i giocatori. Cabina di regia tutta rosa con Sonia Rossi e Loredana Venturini che allestiscono le competizioni dalle ore 16.00 alle ore 20.00 odierne. Allo Sporting Life Center di Vacil Sabato 20 e Domenica 21 torneo di Pickleball Tpra Road to Torino. Iscrizioni 0422 904382. A Volpago fino al 25 Luglio torneo di 3^ maschile Trofeo K22 Studio con 1.000€ di price money con 71 contendenti. Fino al 24 Luglio allo Sporting Life Center di Vacil Pre quali Ibi 2025 per giocatori di 4^ categoria. Incontri di singolo e doppi maschile e femminile con un totale di 134 giocatori.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Dal 20/7 al 4/8 a Tcvo 4° Memorial Tombacco con 3.000€ di price money. Open maschile che premia fino ai primi 8 classificati. A Villa Guidini dal 20/7 al 02 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Luglio. A Castelfranco Veneto dal 27/7 al 10/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 Luglio. Ad Istrana dal 2 al 11 Agosto 7° Torneo Giovanile Trofeo Vismec dai 12 ai 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/7.