Ospedale di Conegliano, il dottor Candiotto nuovo primario di Ostetricia

Il dottor Alberto Candiotto sarà, a partire da martedì 2 maggio, il nuovo direttore del reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Conegliano, il Santa Maria dei Battuti. L'ufficialità è arrivata lunedì 24 aprile dall'azienda sanitaria trevigiana.

La carriera

Nato a Treviso, 46 anni, il dottor Candiotto si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Trieste nel 2002 e nello stesso ateneo si è specializzato in Ginecologia e Ostetricia nel 2007. Ha conseguito un master di II livello in chirurgia ricostruttiva dell’apparato genitale femminile all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, negli anni 2014-2015, e ha frequentato il corso di formazione manageriale per le funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di struttura complessa, nel 2021 e 2022, alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica della Regione Veneto. Dal novembre 2008 presta servizio nell’Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del Ca’ Foncello. Responsabile del Servizio di Uroginecologia e pelvico, in collaborazione con il Centro incontinenza e stomie, vanta una considerevole produzione scientifica, con articoli e poster internazionali e nazionali, e una apprezzabile partecipazione a corsi convegni e congressi, in Italia e all’estero, anche come docente.

Il commento

«Al dottor Candiotto, che assumerà la direzione del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Conegliano rivolgo un caloroso augurio di buon lavoro, certo che la sua esperienza e professionalità saranno un valore aggiunto per il Santa Maria dei Battuti - conclude il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi -. Al dottor Alberto Rossi, che ha retto l’Unità operativa dopo il pensionamento del dottor Azzena, e all’équipe tutta per il grande impegno che quotidianamente viene profuso va il mio più sentito ringraziamento».