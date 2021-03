Covid, nella Marca 222 nuovi contagi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Nella serata del 14 marzo i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 35.017, con 1.321 ricoverati attualmente positivi di cui 184 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 1.606 di cui 199 in terapia intensiva). Sono invece 16.814 le persone dimesse dal 21 febbraio e 6.776 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 10.111 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Padova (8.661 casi su 66.933 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Vicenza (6.300 su 58.122 totali), Venezia (6.178 su 57.472 totali), Verona (4.669 casi su 67.522 totali), Treviso (3.741 su 68.571 totali), Rovigo (1.309 su 11.532 totali) e Belluno (1.177 su 19.043 totali) mentre 626 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 4.731 hanno il domicilio fuori dal Veneto.

Per quanto riguarda nello specifico la Marca trevigiana, ad oggi il totale dei contagi da inizio pandemia è di 68.571, mentre i casi attualmente positivi sono 3.741 (+38 rispetto a stamattina). I deceduti, invece, sono 1.606 mentre i negativizzati complessivi 63.224. I ricoveri nelle terapie intensive vedono poi 11 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 6 a Vittorio Veneto, 4 a Montebelluna e 1 a Conegliano. In area non critica, inoltre, ecco 76 ricoverati a Vittorio Veneto, 42 al Ca' Foncello di Treviso, 33 a Montebelluna, 2 a Motta di Livenza ed 1 a Conegliano. Numeri a cui vanno sommati i ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (18) e Vittorio Veneto (11).