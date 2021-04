Covid nella Marca: nelle ultime 24 ore 57 nuovi contagiati ma nessun decesso

Nelle ultime 24 ore sono solamente 57 i nuovi positivi al Covid nella Marca: 18 nel bollettino di lunedì mattina, 4 aprile, e altri 39 nel report di oggi pomeriggio. Nessun nuovo decesso, invece, nelle ultime 24 ore, per un totale stabile di 1.697 morti dall'inizio della pandemia, mentre i negativizzati raggiungono quota 68.724.

Nella Marca i casi attualmente positivi in isolamento sono 3752, in lieve calo rispetto a ieri. Ancora stabili, poi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 17 a Treviso, 9 a Montebelluna, 9 a Vittorio Veneto e 3 a Conegliano. In area non critica ci sono invece 77 ricoverati a Vittorio Veneto, 61 al Ca' Foncello, 68 a Montebelluna, 29 al San Camillo, 3 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno aggiunti i ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (15 pazienti) e Vittorio Veneto (10 pazienti).