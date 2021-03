Covid, giornata nera per la Marca: nelle ultime 24 ore 2 decessi e ben 513 contagi

Nelle ultime 24 ore sono 513 i nuovi positivi al Covid nella Marca: 363 nel bollettino di martedì mattina, 30 marzo, altri 150 nel report di oggi pomeriggio. Due, invece, i nuovi decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 1.677 morti dall'inizio della pandemia.

I casi attualmente positivi in isolamento sono 3.923, decisamente in aumento rispetto a ieri (totale di 73.271 da inizio pandemia). Scendono poi a 35 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a martedì): 17 a Treviso, 8 a Montebelluna, 8 a Vittorio Veneto e 2 a Conegliano. Leggero calo in area non critica invece: 87 ricoverati a Vittorio Veneto, 68 al Ca' Foncello, 68 a Montebelluna, 26 al San Camillo, 2 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno aggiunti i ricoverati (dato stabile) negli ospedali di comunità a Treviso (17 pazienti) e Vittorio Veneto (5 pazienti). Infine, per quanto concerne il totale di negativizzati da inizio pandemia, nella Marca si è toccata quota 67.671