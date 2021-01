Covid in Veneto: nella Marca continuano a calare i contagi e i ricoveri

Secondo quanto indicato nel bollettino fornito da Azienda Zero in tutto il Veneto si registrano oggi, sabato 16 gennaio alle ore 8, 231 soli nuovi casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rispetto a ieri sera.

Report Regione Veneto 16 gennaio 2021 ore 8

Il dato dei "casi attualmente positivi" a livello regionale è calato a quota 72.371, di cui nella provincia di Treviso 6.780. Rispetto a ieri sera il bollettino non indica alcuna variazione nel computo dei decessi, fermo a quota 7.932 per il Veneto, di cui 1.164 nella singola provincia trevigiana. Nella giornata di ieri, tuttavia, si contavano per l'aggiornamento delle ore 17 (diramato a tarda sera) ben 106 morti in più rispetto al bollettino del mattino che, per problemi tecnici di Azienda Zero, non aveva indicato alcun dato al riguardo. In merito ai ricoveri ospedalieri, i pazienti tuttora positivi al virus curati nelle strutture della Regione Veneto sono al momento 2.655 (+3), di cui 2.317 in area non critica (-1) e 338 nelle terapie intensive (+4).

Stabili i ricoverati nelle terapie intensive della Marca, ovvero 41 così divisi: 18 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 10 a Vittorio Veneto, 4 a Conegliano, 6 a Montebelluna, 2 a Oderzo,1 al San Camillo di Treviso e 1 a Castelfranco Veneto. Calano anche i numeri dei ricoveri in area non critica: 88 pazienti a Montebelluna, 97 a Vittorio Veneto, 73 al Ca' Foncello di Treviso, 43 al San Camillo di Treviso, 22 a Oderzo, 14 a Motta di Livenza, 9 a Conegliano e 5 a Castelfranco Veneto. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (21), Vittorio Veneto (17). Per il resto, i negativizzati nella Marca sono ad oggi in totale 50.525.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 17 di venerdì. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Padova (+95), seguita da Verona (+38).