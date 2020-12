Covid, in Veneto la provincia di Treviso rimane prima per numero di nuovi contagi

Altri 1484 tamponi positivi al Sars-CoV-2 sono stati registrati in Veneto dall'aggiornamento delle ore 17 del 23 dicembre del bollettino di Azienda Zero che vede anche un calo dei ricoveri ospedalieri (ma non in terapia intensiva) e numerosi decessi. In regione, dunque, il numero complessivo di casi di Covid-19 è salito a 227628 dall'inizio emergenza sanitaria, 103366 dei quali attualmente positivi, mentre i negativizzati virologici (o guariti) sono ora 118448 e i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono diventati 5.814.

Per quanto riguarda nello specifico la Marca trevigiana, i casi attualmente positivi a Treviso e provincia sono 18.544 (prima provincia in regione) e i decessi 842 (+11 rispetto a ieri). Nelle terapie intensive ci sono invece un totale di 44 pazienti: 26 a Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 4 a Montebelluna, 4 a Conegliano e 2 a Oderzo. In area non critica ecco invece 104 persone ricoverate al Ca' Foncello, 79 a Montebelluna, 111 a Vittorio Veneto, 51 al San Camillo, 37 a Oderzo, 15 a Conegliano e 18 a Motta di Livenza. Dati a cui vanno sommati i ricoveri negli ospedali di comunità dove ci sono 27 pazienti a Treviso e 21 a Vittorio Veneto. Ben 25.169 sono però i guariti.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 8 di oggi. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Treviso (+376), seguita da Verona (+354).