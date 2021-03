Covid nella Marca, 200 contagi in più e solo 4 decessi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono circa 200 i nuovi positivi al Covid nella Marca: 155 nel bollettino di domenica mattina e altri 52 nel report di oggi pomeriggio. I nuovi decessi nelle ultime 24 ore sono invece "solo" 4, per un totale di 1.655 morti dall'inizio della pandemia nel nostro territorio. Per quanto attiene ai negativizzati complessivi, questi sono 66.785.

I casi attualmente positivi in isolamento sono 3.996, in lieve calo rispetto ai 4.051 positivi di ieri. Sempre 37 poi i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 18 a Treviso, 9 a Montebelluna, 9 a Vittorio Veneto e 1 a Conegliano. In area non critica, invece, abbiamo un piccolo aumento con 90 ricoverati a Vittorio Veneto, 64 al Ca' Foncello, 61 a Montebelluna, 24 al San Camillo, 2 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno aggiunti i ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (15 pazienti) e Vittorio Veneto (4 pazienti).

Guardando infine al Veneto, le persone attualmente positive sono 39.598, mentre 10.529 sono i deceduti e 328.812 i ngativizzati. Pe ciò che invece concerne i ricoveri, in terapia intensiva ci sono attualmente 288 persone, mentre in area non critica sono ospitati 1.865 pazienti.