Covid in calo: nella Marca "solo" 2.728 persone sono positive al virus

Come in tutto il Veneto anche nel trevigiano calano i dati relativi ai contagi e ai ricoveri, mentre le nuove vittime nel nostro territorio sono "solo" 3

Continuano a stare sotto i tremila i positivi al Coronavirus residenti in provincia di Treviso e sono poco più di 33mila quelli che vivono in tutto il Veneto. Anche il bollettino delle 17 di oggi, 31 gennaio, conferma infatti l'andamento regressivo della pandemia sul territorio regionale, con pochi nuovi contagi e tante negativizzazioni.

Dall'inizio della pandemia sono stati confermati in tutta la regione 312.476 casi di contagio da Covid. I positivi attuali del Veneto sono 33.820 mentre i guariti sono 269.708. Le vittime, purtroppo, si avvicinano sempre più a quota novemila e sono 8.948 (di cui 1.339 nel trevigiano), mentre negli ospedali del Veneto i pazienti Covid sono 1.416 (di cui 214 in terapia intensiva), ma a loro si aggiungono i 556 pazienti negativizzati (di cui 35 in terapia intensiva).

Anche i casi attualmente positivi a Treviso e provincia restano in calo visto che ora sono 2.728. I ricoverati nelle terapie intensive sono 33, di cui: 15 al Ca' Foncello di Treviso, 9 a Vittorio Veneto, 3 a Conegliano, 5 a Montebelluna e 1 a Oderzo. Infine, i ricoveri in area non critica salgono leggermente: 45 pazienti a Montebelluna, 60 a Vittorio Veneto, 62 al Ca' Foncello, 30 al San Camillo di Treviso, 2 a Oderzo, 6 a Motta di Livenza e 2 a Conegliano. Numeri a cui vanno sommati i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (15) e Vittorio Veneto (9). Infine, nella Marca da inizio pandemia si contano ben 57.253 negativizzati.